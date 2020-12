27 Ucapan Selamat Natal 2020 yang Menyentuh Hati untuk 25 Desember, Kirim Buat Keluarga dan Sahabat

TRIBUNJABAR.ID - Pada Natal 25 Desember 2020 segera tiba, mulai dari sekarang Anda dapat menyimpan ucapan selamat Natal untuk dikirimkan nanti.

Ucapan Natal dalam Bahasa Inggris ini dapat dikirimkan ke orang terdekat melalui chat WhatsApp ataupun melalui media sosial.

Agar berbeda, Anda dapat mengirimkan ucapan Natal dalam Bahasa Inggris.

Tak perlu bingung dalam merangkai kalimatnya, dalam tulisan ini TribunJabar.id telah menghimpun deretan ucapan Natal dalam Bahasa Inggris lengkap beserta dengan terjemahannya.

Simak selengkapnya:

1. May God bless you with a festive, loving and peaceful celebration this Christmas and all throughout the year.

Semoga Tuhan memberkatimu dengan perayaan meriah, penuh kasih, dan damai saat Natal hingga sepanjang tahun.

2. For your Christmas time I wish you many blessings, much happiness, and even more love.

Untuk Natalmu, aku berharap semoga kamu diberikan banyak berkat, banyak kebahagiaan, dan lebih banyak cinta.

3. Having you as my friend makes me feel as if it is Christmas every day. Merry Christmas.