Lanjutan Adu Mulut Seusai Laga Liverpool vs Spurs - Mourinho Kritik Perangai Klopp di Sisi Lapangan

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, mengkritik perilaku kompetitornya, pelatih Liverpool, Juergen Klopp.

Jose Mourinho mengaku tidak terkesan dengan tingkah laku Juergen Klopp saat mengarahkan timnya dari area bangku cadangan.

Kritik dari Mourinho muncul seusai laga antara kedua tim dalam lanjutan pekan ke-13 kompetisi teratas Liga Inggris, Premier League, pada Rabu (16/12/2020) atau Kamis dini hari WIB di Stadion Anfield.

Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 2-1 Liverpool atas Tottenham itu, kedua pelatih juga sempat bersinggungan dan beradu mulut tidak lama setelah peluit panjang berbunyi.

"Wasit sepertinya membiarkan berperilaku sebagaimana ia mau. Jika saya melakukan hal serupa, besar kemungkinan semenit kemudian wasit mengusir saya dari bangku cadangan," kata Mourinho seperti dikutip Kompas.com dari Four Four Two.

"Hal tersebut sejatinya bukan urusan saya, hanya situasi tersebut membuat saya prihatin karena tidak dapat berbuat banyak. Hanya saja dalam beberapa hal saya merasa berbeda darinya," ucapnya.

Rasa risih Mourinho terhadap Klopp mungkin disebabkan kegagalan timnya untuk mengambil poin penuh dalam lawatan ke Anfield pada kesempatan kali ini.

Secara pribadi, Mourinho juga belum pernah menang saat bertandang menuju markas tim asuhan Klopp dalam enam kesempatan berbeda di berbagai ajang sepanjang karier kepelatihannya.

Tottenham sebenarnya memiliki dua peluang emas melalui Steven Bergwijn dan Harry Kane pada babak kedua, yang gagal berbuah gol untuk berbalik unggul atas tim tuan rumah.

"Kami melewatkan peluang untuk menghabisi lawan. Pada akhirnya takdir menentukan bahwa Liverpool keluar sebagai pemenang dalam laga ini, dalam cara yang terasa aneh bagi saya," ujar Mourinho.

Di sisi lain, Klopp merasa heran atas kritikan yang dilontarkan Mourinho kepadanya seusai laga dan menegaskan tidak ada masalah berarti dari adu argumen keduanya.

"Saya berpikir ia bermaksud menyampaikan tim yang tampil lebih baik kalah dalam pertandingan. Tidak ada ungkapan negatif atas perilaku saya di lapangan, atau bahasa Inggris saya terlalu buruk untuk menangkap hal tersebut," ujar Klopp.

Tottenham akan berhadapan dengan tim papan atas lain, yakni Leicester City, dalam agenda berikut bagi mereka di Premier League pada Minggu (20/12/2020). (*)