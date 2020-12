Yuk Trekking Seru ke Hutan Pinus The Lodge Maribaya Lembang, Sejuk dan Segar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemandangan hutan pinus yang hijau dan menyegarkan mata ini selalu menjadi pusat perhatian saat wisatawan datang berlibur ke The Lodge Maribaya yang berada di kawasan Lembang.

Apalagi saat mencoba berbagai wahana spot foto selfie dengan latar belakang hutan pinus menjadi hal yang menyenangkan untuk di posting ke media sosial.

Pernahkah Anda membayangkan apa jadinya jika Anda menelusuri hutan pinus yang ada di belakang sana?

Di masa pandemi, wisata trekking ke hutan menjadi favorit bagi masyarakat saat ini

Peduli akan gaya hidup sehat, wisatawan pun memilih untuk berlibur dengan cara yang lebih sehat.

Siapa sangka ternyata The Lodge Maribaya juga menghadirkan wisata trekking yang kian eksis saat ini.

Director of marketing The Lodge Group, Puji Fauziah Setia mengatakan, wisata trekking di The Loge terbagi menjadi 3 grade.

"Grade 1 untuk orang dewasa dan anak kecil dimana ada satu area yang bisa makan di sungai dekat hutan. Grade 2 untuk orang dewasa saja, dan Grade 3 untuk area trekking yang ekstrem. Bahkan kami juga menyediakan paket trekking sampai ke Bukit Moko," ujar Puji beberapa waktu lalu.

Tribun Jabar pun mendapat kesempatan untuk mencoba trekking dengan grade 1 yang hanya memakan 1 jam saja.