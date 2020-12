Ini Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru 2021 dalam Bahasa Inggris, Simpan Buat Dibagikan di Medsos

TRIBUNJABAR.ID - Tak terasa kini kita sudah memasuki Desember 2020.

Artinya, sebentar lagi akan masuk ke Tahun Baru 2021.

Karena ini masih berada pada masa pandemi, tentu saja perayaan Tahun Baru 2021 dibatasi.

Kendati demikian, Anda masih tetap bisa mengirimkan ucapan selamat tahun baru kepada teman, kenalan, dan orang terdekat lainnya.

Ucapan-ucapan tersebut dapat dikirimkan melalui media sosial atau WhatsApp.

Dihimpun TribunJabar.id dari TribunWow.com, berikut ini adalah kumpulan ucapan selamat tahun baru dalam Bahasa Inggris:

1. Every year we make resolutions and we vow to keep them. This year, my only resolution is to keep spending time with you.

Setiap tahun kita membuat resolusi dan kita bersumpah untuk mempertahankannya. Tahun ini, satu-satunya resolusiku adalah tetap menghabiskan waktu bersamamu.

2. This year may we continue to share the genuine friendship that adds happiness and warmth to even the most mundane days.

Tahun ini semoga kita terus berbagi persahabatan sejati yang menambah kebahagiaan dan kehangatan bahkan hingga hari-hari paling biasa.