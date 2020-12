Dies natalis Itenas Bandung ke-48 :Competitive into the future

TRIBUNJABAR.ID - Tanggal 14 Desember 2020, Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung tepat berusia 48 tahun. Sehubungan dengan masa pandemik covid-19 yang belum berakhir, acara seremonial dies natalis untuk tahun ini dilakukan secara virtual. Namun demikian, kondisi ini tidak menyurutkan keluarga besar Itenas Bandung dalam menyambut dan menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk acara seremonial dies natalis.

Tema dies natalis Itenas Bandung ke-48 adalah “Competitive into the future”, yang mencerminkan semangat dan gerak Itenas yang semula tenang menjadi lebih cepat dan dinamis, serta meningkatkan sinergitas antar semua elemen di Itenas dalam menyikapi dinamika kebijakan, dan persaingan yang semakin berat.

Terdapat empat kegiatan yang menjadi rangkaian acara Dies Natalis Itenas ke- 48, yang pertama adalah 2nd International Conference on Green Technology and Design (ICGTD2020) dengan topik: A smart deliberation of green technology and design towards new normal mitigation yang sudah dilaksanakan secara virtual; kedua adalah penganugerahan “LPPM awards 2020”; ketiga adalah orasi Ilmiah; serta yang keempat adalah pembuatan Video Mapping Itenas 2020, yang merupakan hasil kolaborasi dengan alumni program studi Desain Komunikasi Visual (DKV) Itenas.

Dalam sambutannya di acara seremonial, di Gedung Serba Guna (GSG) Balai Dayang Sumbi Itenas, Rektor Itenas, Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D. mengajak seluruh keluarga besar Itenas untuk meneladani semangat para pendiri Itenas, serta istiqomah untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dalam menghasilkan SDM yang unggul dan kreatif.

“Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para dosen, para Tenaga kependidikan dan non tenaga kependidikan, para mahasiswa dan alumni atas waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan untuk memeriahkan kegiatan dies natalis Itenas ke- 48 di tengah pandemi covid-19 yang masih berlangsung,” tambah Prof. Meilinda.

Sementara itu dalam sambutannya, Ketua Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi (YPDS), Dr. Iwan Inrawan Wiratmadja menyampaikan juga harapannya kepada Itenas: “Dirgahayu Itenas, semoga Itenas mampu menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi serta semakin maju dan Berjaya”.

Beberapa rangkaian acara seremonial lain adalah orasi ilmiah; testimoni dari keluarga dan sivitas akademi Itenas, serta mitra Itenas; Pemberian penghargaan kepada Dosen Tetap, Dosen Semester, Tenaga Kependidikan dan Non kependidikan; Penghargaan LPPM Awards 2020.

Rektor Itenas, Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D. memimpin acara seremonial dies natalis Itenas ke-48 secara virtual di Gedung Serba Guna (GSG) Balai Dayang Sumbi Itenas.* (Istimewa)

Pemotongan tumpeng oleh Ketua Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi (YPDS), Dr. Iwan Inrawan Wiratmadja yang diberikan kepada Rektor Itenas, Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.* (Istimewa)

Orasi ilmiah disampaikan oleh Dr. Eng Didin Agustian Permadi, Dosen Tetap Program Studi Teknik Lingkungan, yang memaparkan pendapatnya melalui artikel: “Langkah Prioritas untuk Memperlambat Pemanasan Global dengan Segera: The Low Hanging Fruits?”. Materi orasi ini merupakan kontribusi pemikiran dari warga Itenas, untuk berbuat sesuatu untuk bumi kita.

Akhir dari acara seremonial Dies Natalis Itenas ke-48 adalah prosesi syukuran pemotongan dan penyerahan tumpeng yang dilakukan oleh Ketua YPDS, Dr. Iwan Inrawan Wiratmadja kepada Rektor Itenas, Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.

Masih dalam rangkaian Dies Natalis Itenas ke-48, tepat pukul 19.30 WIB, Itenas mempersembahkan Video Mapping yang dilaksanakan di halaman Gedung Serba Guna (GSG) Balai Dayang Sumbi Itenas. Video mapping ini adalah hasil mahakarya para alumni Desain Komunikasi Visual Itenas Bandung, dan diprakarsai oleh Eka Noviana, Ph.D., dosen tetap Prodi DKV.

Video mapping tersebut adalah sebuah pertunjukkan atraktif yang merupakan kolaborasi bidang teknik dan desain dengan mengandalkan teknik pencahayaan dan proyeksi pada objek sehingga secara visual objek akan berubah dari bentuk biasanya menjadi bentuk baru yang berbeda dan sangat fantastis.

Mengingat kondisi pandemi saat ini, persembahan video mapping hanya dapat disaksikan secara langsung di kediaman masing-masing melalui live streaming youtube Institut Teknologi Nasional Bandung – Official dan live Instagram @itenas.official. Link www.itenas.ac.id (Taufik/Humas).