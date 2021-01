Ramai Gaji Anggota DPRD DKI Jakarta Rp 8,38 Miliar, Ini Rincian Pendapatan Mereka Sebelum Dibatalkan

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

Aku ini binatang jalang

Dari kumpulannya yang terbuang

TRIBUNJABAR.ID - Penggalan puisi "Aku" (1943) karya Chairil Anwar itu kini kian menemukan maknanya ketika para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ditinggalkan semua temannya.

Saat PSI membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12), semua anggota Dewan non-PSI yang hadir, dimotori politisi Partai Golkar Jamaludin, melakukan aksi walk out (WO) atau keluar ruangan.

Aksi WO dipicu oleh kekecewaan mereka terhadap langkah PSI membocorkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan tahun 2021 yang sangat fantastis. Karena banyak ditentang publik, termasuk PSI, rencana tersebut akhirnya dibatalkan.

PSI, kalian tak sendiri. Rakyat di belakang kalian. You will not walk alone.

Ada pepatah Tiongkok, emas mencari emas, loyang mencari loyang. Jika PSI itu emas, ketika temannya sesama emas tak ada, maka tinggallah ia sendirian.

PSI memang "jalang". Hanya merekalah, 8 orang dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta, yang berani bersikap berbeda.

Maka jangan salahkan siapa-siapa ketika mereka terbuang dari kumpulan atau kawanannya.

Politik memang bak hutan rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Pemenangnya akan menjadi raja rimba.