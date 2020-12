Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Cabai Merah dan Rawit Makin Pedas, Daging Sapi Turun

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - Sejumlah harga komoditas pangan di sejumlah pasar di Karawang menjelang natal dan tahun baru 2021 mengalami lonjakan dalam sepekan terakhir.

Tim pengawas pangan terpadu Karawang melakukan inspeksi dadakan di Pasar Baru Karawang, Selasa (15/12/2020).

Sekretaris Tim Pengawas Pangan Terpadu Karawang, Kadarisman mengatakan hasil sidak di Pasar Baru Karawang ditemukan sejumlah komoditas pangan alami kenaikan, seperti cabai merah dari Rp 42 ribu menjadi Rp 56 ribu per kilogram, cabai rawit merah dari Rp 42 ribu menjadi Rp 45 ribu per kilogram, telor ayam dari Rp 22 ribu menjasi Rp 28 ribu per kilogram, dan daging ayam Rp 45 ribu per ekor.

"Tapi, daging sapi alami penurunan Rp 118 ribu menjadi Rp 111 ribu pee kilogram. Para pedagang ini mengaku kenaikan diakibatkan langkanya barang dari daerah sentra," ujarnya.

Komoditas cabai, lanjut Kadarisman, terjadi kelangkaan karena kondisi panen yang jelek. Sedangkan komoditas ayam lantaran di Subang terjadi kelangkaan pula.

Namun, kondisi ini, Kadarisman menegaskan pemerintah belum perlu melakukan operasi pasar murah.

"Belum, belum perlu dilakukan OPM. Harga-harga masih fluktuatif dan aman," ucapnya.

