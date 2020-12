UPDATE YouTube Down, Trending di Twitter, Netizen Mengeluh, Kini Aplikasi Youtube Bisa Diakses Lagi

TRIBUNJABAR.ID - Warganet atau netizen di media sosial ramai membicarakan YouTube down, malam ini, Senin (14/12/2020).

Tagar YouTube down bahkan sampai trending di Twitter. Banyak netizen yang mengeluh karena tidak bisa menonton video di aplikasi YouTube.

Selain netizen Indonesia, banyak juga yang dari luar Indonesia mengeluhkan hal yang sama karena YouTube down.

Berikut ini cuitan mereka yang meramaikan #YouTubeDOWN.

@ciciwayyyy: Bisa bisa nya pas mood lagi down pen nntn yutub eh malah #YouTubeDOWN juga. Hemmm

@ZidanSt_: Woylah!!!! Youtube ngapa siiiiiii - - - #YouTubeDOWN.

@cacafathazra: Gw kira first Media lagi trouble. Gatau nya yt lagi down :v #YouTubeDOWN.

@alan_namaku: Tukan #YouTubeDOWN Nonton ape gue?

@GELLERSFILM: youtube down youtube not working #youtubedown google gmail fancam HAHA i have to ok i'm bored gmail down google down.

@klkskyg: Lah youtube lagi down ternyata... pantesan njir, gw lagi dengerin lagu tiba-tiba berhenti #YouTubeDOWN

Melihat dari situs downdetector.id, terdapat laporan terbanyak tentang masalah Youtube pada hari ini.

Terhitung pada pukul 19.06, laporan yang masuk sampai 4131. Masalah yang paling banyak dilaporkam adalah tidak bisa menonton video.

Saat Tribunjabar.id mencoba mengakses aplikasi YouTube dari ponsel sekitar pukul 19.00 WIB, memang benar YouTube down

Saat aplikasi berbagi video itu dibuka, tercantum tulisan 'ada masalah pada server (503) COBA LAGI.

Kini, pada pukul 19.32 WIB, aplikasi Youtube di ponsel sudah tidak ada tulisan itu dan sudah bisa diakses kembali.