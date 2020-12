Rapper asal Majalaya, Aoi, Bersama Bannya Luncurkan Single Pertama, Delisa Herlina Jadi Vokalis

Aoi, raper asal Majalaya bersama band Aoi and Hades yang juga "diperkuat" pemain Preman Pensiun Delisa Herlina, meluncurkan single Come Back to Me.

Sebelumnya Aoi, yang bernama lengkap Insan Kamil (24), pernah meluncurkan lagu Behind dan videonya ditonton jutaan kali di Youtube.

Aoi mengaku, band ini dibentuk pada 7 Maret 2020. Meski, katanya, sebelumnya band ini sudah terbentuk dan sudah mengumpulkan anggota.

Personel Aoi and Hades (istimewa/Aoi and Hades)

"Cuma baru ada nama Hades itu 7 Maret 2020," ujar Aoi, saat ditemui di Pondok Asri, Pangauban No. 12, Katapang, Kabupaten Bandung, Kamis (4/6).

Dalam akun Youtube miliknya Aoi banyak mengunggah video berkolaborasi dengan penyanyi atau band lain.

Namun kata Aoi, Hades ini bukan kolaborasi, tapi memang band yang didirikannya.

"Ini band bener bukan kolaborasi, jadi ini band Aoi dalam jangka panjang.

"Jadi Aoi solo jalan, band jalan, tapi sekarang Aoi lebih fokus ke band dulu.

"Ini band beneran yang digarap dengan serius dan dikonsep dengan serius, tidak hanya kolaborasi satu lagu, ini paten," kata Aoi.

Cuplikan klip Aoi and Hades berjudul Come Back to Me. (Istimewa/Aoi and Hades)

Di Aoi and Hades, Aoi bernyanyi tak sendiri tapi ditemani vokalis cantik, Delisa Herlina.

Delisa Herlina namanya melejit saat memerankan Mira di sinetron Preman Pensiun.