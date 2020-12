Pemain Preman Pensiun, Delisa Herlina Beri Warna Band Aoi and Hades, Siapkan Luncurkan Single Kedua.

Oleh Lutfi Ahmad Mauludin

BAND Aoi and Hades yang digawangi Insan Aoi di vokalis, Delisa Erlina vokalis II, Uche gitar, Hatta Bas, dan Gilang drum, berhasil merilis lagu perdananya berjudul Come Back to Me.

Munculnya artis cantik pemeran Mira di sinetron Preman Pensiun, yakni Delisa Herlina, sebagai vokalis memberi warna dan daya tarik tersendiri bagi penggemarnya.

Aoi and Hades (Istimewa/Aoi and Hades)

Aoi sendiri sebelumnya dikenal dengan lagu-lagu hiphopnya. Namun ternyata dia juga mampu menyuguhkan musik dengan genre berbeda.

Aoi memaparkan single barunya Come Back to Me menceritakan tentang seseorang yang masih mengharapkan untuk kembali.

"Tapi waktu atau keadaan memaksa tidak mungkin kembali kepada dia, jadi hubungannya enggak akan kembali. Maka bunuhlah perasaan ini atau perasaan yang ada," kata Aoi.

Dalam video klip yang diunggah di akun miliknya, terdapat adegan seorang model perempuan yang cekcok dengan pacarnya diperankan oleh Aoi.

Cuplikan klip Aoi and Hades berjudul Come Back to Me. (Istimewa/Aoi and Hades)

Dengan seketika model tersebut menghujamkan pisau kepada Aoi, hingga meninggal dunia.

Setelah itu model cantik tersebut, jalan bersama laki-laki lain, namun mendapat perlakuan tak mengenakan, ia kerap dianiaya.

Ia pun teringat kebahagiaan dengan pacarnya yang dulu, hingga mayat pacarnya tersebut didandani dan diajaknya berdansa.