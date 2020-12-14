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Hasil Undian 32 Besar Liga Europa, AC Milan Diundi Lawan Red Star Belgrade

AC Milan finish pertama di fase grup, mengungguli Lille yang ada di urutan 2.

zoom-inlihat foto Hasil Undian 32 Besar Liga Europa, AC Milan Diundi Lawan Red Star Belgrade
Tribunnews
Bek AC Milan asal Prancis Theo Hernandez (kiri) merayakan kemenangan bersama gelandang Turki AC Milan Hakan Calhanoglu (CR) setelah mencetak gol setelah mencetak gol pada pertandingan sepak bola Serie A Italia AC Milan vs Parma pada 13 Desember 2020 di stadion San Siro di Milan. Milan diundi lawan Red Star Belgrade di 32 Besar Liga Europa. 

TRIBUNJABAR.ID, NYON - Raksasa Italia AC Milan diundi melawan Red Star Belgrade di 32 Besar Liga Europa.

AC Mila dan dua tim Italia lain, Napoli dan AS Roma masuk pot unggulan dalam undian ini.

AC Milan finish pertama di fase grup H, mengungguli Lille yang ada di urutan 2.

Undian ini diikuti 12 juara grup, 12 runner up grup plus 8 tim yang terbuang dari Liga Champions.

Para peserta buangan Liga Champions itu merupakan urutan tiga di masing-masing grup.

Leg pertama akan dimainkan 18 Februari 2021 sementara leg kedua 25 Februari.

The seeded teams: Arsenal (ENG), Ajax (NED), Bayer Leverkusen (GER), Bruges (BEL), Dinamo Zagreb (CRO), Hoffenheim (GER), Leicester (ENG), Manchester United (ENG), Milan (ITA ), Naples (ITA), PSV Eindhoven (NED), Rangers (SCO), Rome (ITA), Shakhtar Donetsk (UKR), Tottenham (ENG), Villarreal (SPA).

The non-seeded teams: Antwerp (BEL), Benfica (POR), Braga (POR), Dynamo Kiev (UKR), Granada (SPA), Krasnodar (RUS), Lille (FRA), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Molde (NOR), Olympiacos (GRE), Real Sociedad (SPA), Salzburg (AUS), Slavia Prague (CZE), Red Star (SRB), Wolfsberger (AUS), Young Boys (SWI).

The draw was made at the UEFA headquarters in Nyon, and it was confirmed that Milan will face Crvena Zvezda.

Tags
AC Milan
32 Besar Liga Europa
hasil undian 32 Besar Liga Europa
Red Star Belgrade
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Penulis: Ravianto
Editor: Ravianto
Sumber: Tribun Jabar
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