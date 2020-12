Hasil Undian 16 Besar Liga Champions 2020-2021, Liverpool vs RB Leipzig, Juara Bertahan Lawan Lazio

TRIBUNJABAR.ID, NYON - UEFA baru saja selesai mengundi babak 16 Besar Liga Champions musim 2020-2021.

Dalam undian ini, Claudio Ranieri yang mantan pelatih Leicester dan mantan striker timnas Swiss Stephane Chapuisat memandu acara.

Di fase knockout ini, setiap tim akan saling bertemu di kandang dan tandang, kecuali di babak final.

Tim unggulan diundi lawan tim yang tidak diunggulkan.

Tim pertama yang diundi adalah Borussia Moenchengladbach.

Tim tak diunggulkan ini akan menghadapi tim kuat Inggris Manchester City.

Sementara juara bertahan Bayern Muenchen akan menghadapi Lazio.

Duel big match akan tersaji setelah Barcelona diundi menghadapi Paris Saint Germain.

Hasil Undian Babak 16 Besar Liga Champions 2020-2021

Borussia Moenchengladbach vs Manchester City

Lazio vs Bayern Muenchen

Atletico Madrid vs Chelsea

RB Leipzig vs Liverpool

FC Porto vs Juventus

FC Barcelona vs Paris Saint Germain

Sevilla vs Borussia Dortmund

Atalanta vs Real Madrid

Sedianya 16 besar Liga Champions masing-masing leg akan berlangsung pada bulan Februari dan Maret 2021.

Leg pertama berlangsung pada 16, 17, 23, dan 24 Februari 2021. Kemudian leg kedua dilanjutkan 9, 10, 16, 17 Maret 2021.

Jadwal 16 Besar Liga Champions:

1. Leg pertama, 16, 17, 23, dan 24 Februari 2021.

2. Leg kedua, 9, 10, 16, 17 Maret 2021.

Berikut Pembagian Grup Unggulan dan Non Unggulan