Download Lagu TikTok Oh No - Kreepa MP3 Lagi Viral, Lengkap dengan Lirik Lagu dan Terjemahannya

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini link download lagu TikTok judul Oh No dari Kreepa MP3.

Kini, lagu Oh No booming dan viral di aplikasi TikTok.

Oh No Oh atau Oh No song ini kerap digunakan para TikTokers menjadi backsong video.

Kebanyakan TikToker menjadikan lagu ini backsong video untuk menunjukkan sesuatu hal yang memalukan atau melihat sesuatu yang tak terduga.

Baca juga: Download Lagu TikTok Ampun Bang Jago - Tian Storm x Ever Slkr MP3 Lengkap dengan Video Klip & Lirik

Lagu ini diciptakan dan diproduksi sendiri oleh penyanyi bernama Kreepa.

Dilansir dari Kompas.com, lagu ini merupakan bagian dari album Kreepa bertajuk Jackin for Beats.

Sebenarnya, lagu Oh No dirilis pada 2019 lalu.

Namun, lagu ini viral dan baru booming pada 2020 menjadi lagu TikTok.

Pensaran seperti apa menjadi backsong video TikTok atau lagu Oh No Oh No song tersebut ?