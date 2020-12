Aoi and Hades Produksi Lagu dan Video Klip Sendiri untuk Single Pertama, Tanpa Production House

Personel Aoi and Hades

Oleh Lutfi Ahmad Muludin

LAGU dan video klip Aoi and Hades diproduksi sendiri, mulai dari rekaman suara hingga proses edit video.

Aoi yang menjadi vokalis sekaligus pentolan dari band Aoi And Hades ini, mengaku aransemen lagu dibuat setelah ada kesepakatan bersama.

"Aransemen Come Back to Me, beberapa kali diubah karena merasa kurang cocok. Hingga saat rekaman pun beberapa kali diulang," ujar Aoi, saat ditemui Tribun Jabar.

Aoi mengaku, hal tersebut terjadi karena ada yang kurang pas, hingga memakan waktu cukup lama.

"Kami, mah, kalau enggak enak terus, we, diulang, bahkan kalau beda pendapat debat dulu, sudah sepakat baru bikin" ujar Aoi, yang dibenarkan oleh gitarisnya, Uche.

Begitu juga pas rekaman, kata Aoi, terus diulang karena merasa tidak pas, untuk rekaman sendiri jadi bebas.

"Iya untungnya rekaman sendiri jadi bebas mau diulang berapa kali juga. Kalau di tempat orang kan lebih lama mungkin nambah bayarannya," katanya sambil tersenyum.

Cuplikan klip Aoi and Hades berjudul Come Back to Me. (Istimewa/Aoi and Hades)

Aoi mengaku, bisa melakukan rekaman dan produksi sendiri karena teknologi terus berkembang, jadi bisa lebih mudah.

"Kami ngulik aja, otodidak gak kursus," katanya.

Aoi mengatak, tak hanya rekaman suara saat pembuatan video klip pun dilakukan sendiri.