LIVE STREAMING TV Bersama Genoa vs Juventus di RCTI+, Menanti Aksi Alvaro Morata

TRIBUNJABAR.ID, GENOA - Juventus bersiap menghadapi tim lemah Genoa di lanjutan Liga Italia, malam ini.

Laga Genoa vs Juventus di lanjutan Liga Italia akan berlangsung di Stadion Luigi Ferarris, Senin (14/12/2020) pukul 00:00 WIB via aplikasi RCTI plus.

Jelang laga Genoa vs Juventus Liga Italia, kabar bahagia menghampiri Si Nyonya Tua, Alvaro Morata dipastikan bisa tampil untuk pertandingan malam nanti.

Namun kabar kembalinya Morata dari larangan skorsing laga justru bisa membuat Paulo Dybala bersedih hati.

Pemain depan Juventus asal Portugal Cristiano Ronaldo merayakan gol ketiga timnya selama pertandingan sepak bola grup G Liga Champions UEFA antara Barcelona dan Juventus di stadion Camp Nou di Barcelona pada 8 Desember 2020. Josep LAGO / AFP (Josep LAGO / AFP)

Alvaro Morata sebelumnya mendapatkan dua larangan bermain setelah memperoleh kartu merah di laga melawan Benevento, tepatnya pekan 9 Liga Italia.

Praktis secara aturan, bomber andalan juventus itu absen saat laga Juventus melawan Torino dan Genoa.

Saat Juventus memenangi Derby Turin melawan Torino, Morata absen di laga tersebut.

Sebagai gantinya, Andrea Pirlo memilih untuk menurunkan Paulo Dybala untuk menjadi tandem Cristianbo Ronaldo.

Namun dilansir Football Italia, Federasi Tertinggi Sepak Bola Italia (FIGC) telah memastikan bahwa larangan laga Alvaro Morata dikurangi menjadi satu.

Penyerang Spanyol Juventus Alvaro Morata bereaksi selama pertandingan sepak bola Grup G Liga Champions UEFA antara Juventus dan Barcelona pada 28 Oktober 2020 di stadion Juventus di Turin. Marco BERTORELLO / AFP (Marco BERTORELLO / AFP)

Praktis, keringananan untuk skorsing laga Alvaro Morata menjadi angin segar Juventus.