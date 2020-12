Tak Bisa ditunda, Pilkades Serentak di Ciamis digelar Minggu Depan, Butuh Dana Tambahan 3 Miliar

TRIBUNJABAR.ID,CIAMIS – Pelaksanaan Pilkades Serentak di Ciamis yang hari H-nya Sabtu (19/12) tinggal seminggu lagi.

Namun dalam waktu seminggu ini seluruh panitia Pilkades di 143 desa di Ciamis peserta Pilkades Serentak harus mempersiapkan TPS tambahan dan tentunya merekrut petugas KPPS tambahan.

Penambahan jumlah TPS untuk Pilkades Serentak tersebut menyusul terbitnya surat keputusan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri No 140/5469/BPD tertanggal 10 Desember 2020 yang mengacu pada ketentuan pasal 44 D Permendagri No 72/2020 tentang pembatasan jumlah DPT per TPS. Jumlah pemilih per TPS maksimal 500 orang.

Pembatasan jumlah pemilih tidak boleh lebih dari 500 orang tersebut dalam rangka penerapan protokol kesehatan mengingatkan pelaksanaan Pilkades Serentak masih dalam masa pandemi Covid-19.

Menyikapi terbitnya SK Dirjen Bina Pemdes Kemendagri No 140/5469/BPD tentang pembatasan jumlah pemilih per TPS tersebut, Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya beruntun menggelar rapat koordnasi.

Yakni rakor persiapan Pilkades Serentak di Oproom Setda Ciamis Jumat (11/12) malam.

Rakor lanjutan ditempat yang sama Sabtu (12/12) siang yang diikuti secara virtual oleh camat se Ciamis dan PPS dari 143 desa peserta Pilkades Serentak.

Menurut Bupati Herdiat semula untuk pelaksanaan Pilkades Serentak yang diikuti 143 desa dari 258 desa di Ciamis tersebut dipersiapkan 553 TPS.

Namun dari 553 TPS tersebar di 143 desa tersebut hanya 9 TPS yang jumlah pemilih (DPT) nya dibawah 500 orang. Selebihnya jumlah DPTnya lebih dari 500 orang.

Setelah dilakukan perhitungan, sesuai dengan ketentuan SK Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri No 140 tertanggal 10 Desember 2020 tersebut harus ada penambahan TPS baru sebanyak 666 TPS.