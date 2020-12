Ingin Melakukan Me-Time? The Harvest Dago Bisa Jadi Alternatif Pilihan Para Pecinta Kue   

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menjelang tutup tahun 2020, The Harvest melakukan perombakan bisnis di Kota Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisata dan dikenal sebagai kota kuliner.

Hal ini ditandai dengan hadirnya wajah baru The Harvest di salah satu pusat wisata kawasan Dago, Bandung.

Sebagai toko flagship, The Harvest Dago menawarkan berbagai menu baru dengan pengalaman baru menikmati kue dan makanan untuk sarapan atau makan malam bersama orang-orang terdekat.

Baca juga: Javaretro Suites Hotel Bersama JHB Dukung Pemberantasan Korupsi dan Penggunaan Masker

Baca juga: Wanita Cantik Asal Cianjur Ini Beruntung Bawa Pulang Mobil Toyota Rush

The Harvest Dago hadir dengan konsep baru yang menawarkan nuansa moderen minimalis yang dilengkapi sudut-sudut yang menawarkan daya tarik untuk berfoto ketika berkumpul bersama teman dan keluarga.

The Harvest new concept store juga cocok untuk para pecinta kue yang ingin melakukan me-time sambil menikmati sejuknya Kota Bandung.

"Selain itu karena berlokasi di jantung Kota Bandung, The Harvest new concept store dapat menjadi tempat singgah istirahat bagi wisatawan. Namun tentunya, The Harvest Dago ini tetap memperhatikan serta mengedepankan protokol kesehatan yang berlaku saat ini," ujar Edison Manalu, Chief Executive Officer (CEO) The Harvest Group dalam sesi pengenalan wajah baru The Harvest, Kamis (10/12/2020).

Menurut Edison Manalu, The Harvest Dago tak sekadar merubah konsep toko namun juga menghadirkan rangkaian produk yang lebih beragam seperti, menu all-day breakfast, main course, dan beragam jenis pastry seperti macaron, roti, dan sebagainya.

“Dengan konsep tampilan baru serta rangkaian produk yang lebih beragam, kami berharap memberi pengalaman baru bagi Cake Lovers di Bandung,” ujar Edison.

Dalam kesempatan yang sama, Januar Robin Stanley selaku Head of Marketing The Harvest Group, menyebutkan bahwa jika pecinta kue yang berada di Bandung penasaran ingin mencoba berbagai menu baru di The Harvest Dago namun tidak ingin keluar rumah, maka dapat memesan menu favoritnya melalui aplikasi ojek daring pilihan.

"Selain menawarkan berbagai menu baru yang menarik untuk dicoba, The Harvest pun memberikan berbagai penawaran menarik," katanya.

Menurut Robin, The Harvest yang berdiri sejak 2004 dan dikenal sebagai pionir pada bidang pastry & bakery di Indonesia dan memiliki 58 store di seluruh Indonesia, berusaha untuk menyajikan pengalaman terbaik kepada pelanggannya. (*)