Selamat, Kim Jeffrey Resmi Jadi Ayah, Ini Nama Bayi Laki-laki Ganteng Sang Gelandang Persib

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Kim Jeffrey Kurniawan dan sang istri, Elisbeth Novia Kurniawan dikaruniai seorang anak laki-laki pada Selasa (8/12/2020) malam.

Kabar bahagia ini dibagikan pemain naturalisasi asal Jerman tersebut di akun Instagram pribadinya.

"Welcome to the world my Superstar, 'Kingsley Joel Kurniawan'," tulis Kim di akun Instagram pribadinya, Rabu (9/12).

Kim menambahkan dalam keterangan fotonya, anaknya lahir pada pukul 20.00 WIB dengan berat 3.900 gram dan tinggi 53 cm.

Mantan pemain Pelita Bandung Raya (PBR) ini juga mengabarkan, istrinya dalam keadaan sehat meskipun sedikit kelelahan.

"Mama elisanovia dan juga Kingsley sehat, hanya masih capek dan lelah jadi butuh banyak istirahat. Persalinan normal, total 13 jam dari masuk RS sampai Baby KJK lahir- perjuangan yang luar biasa dari mereka berdua," kata Kim.

Kim juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terus mengalirkan doa agar persalinan ini lancar.

"Terima kasih semuanya atas doanya dan juga terima kasih kepada team medisnya terutama dokter kandungan tersayang kami dr Maximus," ujarnya.

