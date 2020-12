Ini Ungkapan Kesedihan Melitha, Saudara Kembar Melisha Sidabutar, Kontestan Indonesian Idol

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kabar duka datang dari satu di antara kontestan Indonesian Idol Special Season, Melisha Sidabutar. Dia mengembuskan napas terakhir pada Selasa (8/12/2020).

Kabar duka meninggalnya kontestan yang baru berusia 19 itu diketahui dari unggahan Instagram resmi Indonesian Idol.

Melitha Sidabutar, saudara kembar Melisha Sidabutar, mengunggah sejumlah foto kenangan bersama sang kakak di story Instagram-nya.

"She's the prettiest person i've ever met. The best persin i've ever know," tulis Melitha Sidabutar di akun Instagram-nya dikutip Kompas.com, Rabu (9/12/2020).

Melitha menyebut bahwa Melisha adalah orang yang paling ia sayang dalam hidupnya.

"Orang yang paling aku sayang. Terhebat yang pernah ku temui," tulis Melitha Sidabutar.

Tak perlu ditanya betapa terpukulnya Melitha dengan kepergian Melisha yang begitu mendadak.

Dalam tulisan yang diselipkan, terlihat Melitha begitu mencintai sang kakak yang kini telah pergi meninggalkannya.

"I love you so much, kak. How am i supposed to live with out you kan? Tuhan Yesus sayang banget yah sama kakak," tulisnya. "Love you. I love you, always," tulis Melitha dalam unggahan foto terakhir.

Keluarga Indonesian Idol, mulai dari para juri seperti Rossa dan Ari Lasso turut memberikan ucapan duka melalui Instagram pribadi mereka.

Host Indonesian Idol, Boy William, juga memberikan ucapan duka melalui story Instagram-nya.

Hingga kini belum diketahui penyebab Melisha Sidabutar meninggal dunia.

Namun, dilihat dari unggahan tetangga rumah Melisha, Ellysia Belinda, penyebab kepergian Melisha karena pembengkakan jantung. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saudara Kembar Melisha Sidabutar: Bagaimana Aku Hidup Tanpamu?"