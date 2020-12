Pertama di Kota Bandung, bank bjb Hadirkan Festival Boba

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – bank bjb kembali menghadirkan event seru untuk mendukung industri kreatif dan kuliner di Kota Bandung.

Kali ini, bank bjb menyelenggarakan event festival boba pertama di Kota Bandung yaitu bjb Boba Festival yang digelar di Main Atrium 23 Paskal Shopping Center Bandung pada 30 November-6 Desember 2020.

Festival boba pertama di Kota Kembang ini menghadirkan sejumlah tenant favorit, antara lain Chill and Sweet, Cups, Xing Fu Tang, Bakerzin, Hello Wagyu, Mizu Mentai, Dandelion Coffee, Alfo Popcorn, Hop Hop, Diagon Alley, Pick Cup, Le Petite Grande, Onezo, Krimiku, The Maple, dan lain-lain.

Dengan banyaknya tenant boba yang dihadirkan, pengunjung dapat mencoba dan memilih berbagai macam olahan boba kekinian dengan rasa yang menggoda.

Mengingat festival diselenggarakan pada masa adaptasi kebiasaan baru (AKB), panitia tetap menetapkan protokol kesehatan dengan ketat, begitupun pengunjung diminta untuk tetap menjaga jarak dan mengenakan masker.

bank bjb sebagai inisiator event juga memberikan tawaran menarik kepada para pecinta boba. Setiap pengunjung yang melakukan transaksi pembelian di bjb Boba Fest menggunakan uang elektronik bjb DigiCash, akan mendapatkan voucher senilai Rp10.000. Selain itu, ada pula rangkaian flash sale boba seharga Rp3.373.

Keseruan festival juga tersaji lewat beragam promosi menarik lainnya. Para penikmat boba dapat memperoleh giveaway dan berbagai hadiah menarik melalui sejumlah kuis di akun Instagram @bobaboba.fest.

Tak hanya festival kuliner, festival boba pertama di Bandung ini juga menghadirkan event sepeda virtual bjb Boba Ride. Event ini diselenggarakan secara virtual dengan jarak 37,3 km.

Peserta yang mengikuti bjb Boba Ride, dapat memulai dan menyelesaikan lomba di mana saja dengan ketentuan jarak tempuh minimal 37,3 km.

bjb Boba Ride ini bisa diikuti oleh seluruh kalangan dengan masa registrasi 23 November-4 Desember. Adapun peserta dapat melaksanakan lomba pada 23 November-5 Desember.

Peserta juga dapat mencicil jarak 37,3 km selama 13 hari rentang waktu perlombaan.

Bagi peserta yang berminat mengikuti virtual riding, dapat melakukan registrasi offline di Chill and Sweet, Jalan Trunojoyo, Bandung, atau pendaftaran online dengan menghubungi nomor kontak WhatsApp 081384981602.

Dengan membayar registrasi 100k, peserta akan mendapat t-shirt, medali, dan booster pack (merchandise bjb Boba Fest, boba, voucher boba).

Peserta bjb Boba Ride juga dapat memperoleh kesempatan memenangkan hadiah menarik berupa sepeda brompton, sepeda lipat Pacific, helm PMT, Santic Jersey, sarung tangan, dan topi sepeda.