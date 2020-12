Inilah Daftar Pemenang MAMA 2020, Bikin Bangga Rizky Febian dan Tiara Andini Turut Raih Penghargaan

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini daftar pemenang MAMA 2020, dua penyanyi muda asal Indonesia kembali turut memenangkan penghargaan tersebut.

Ajang penghargaan MAMA 2020 telah digelar sukses hingga tadi malam (6/12/2020)

Sederet idol Kpop dan grup Kpop berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi dari Korea Selatan tersebut.

BTS boy grup yang kini menjadi sorotan dunia itu bahkan memborong trophy.

BTS meraih empat kategori penghargaan sekaligus.

Di antaranya, sebagai Artist of the Year, Album of the Year, Song of the Year dan Worldwide Icon of the Year.

Nah, menariknya lagi dan membuat bangga, ada dua penyanyi muda Indonesia masuk daftar pemenang MAMA 2020 tersebut.

Kedua penyanyi muda itu adalah Rizky Febian dan Tiara Andini.

Keduanya masuk daftar pemenang meraih penghargaan MAMA 2020 di kategori masing-masing.

Rizky Febian didapuk sebagai Artis Asia Terbaik dari Indonesia.