VIDEO-Festival Kuliner Hotel Hilton Bandung Hadirkan Oriental dan Fusion dalam Buffet Dinner

FESTIVAL. Hotel Hilton Bandung kembali menghadirkan Festival Kuliner yang rutin diadakan setiap akhir pekan.

Pekan ini, Hotel Hilton Bandung mengangkat tema oriental dan fusion dalam buffet dinner.

Buffet dinner ini diadakan di Purnawarman Restaurant pada setiap Sabtu malam pukul 18.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Berbeda dengan Festival Kuliner pada umumnya, festival yang diadakan oleh Hotel bintang lima tersebut digelar secara all you can eat alias bisa dimakan sepuasnya.

Makanan yang disajikan mengadaptasi makanan-makanan dari berbagai negara di Asia seperti Indonesia, Jepang, Thailand, dan fusion western.

"Kali ini Hilton ingin menjawab kerinduan para pecinta Weekend Dinner Buffet dengan suguhan makanan yang lebih beragam. Serta ada juga yang baru untuk semakin melengkapi buffet yang sudah ada,” ujar Executif Chef Hotel Hilton Bandung, Tony, kepada Tribun Jabar, Jumat (4/12/2020).

Untuk menyajikan makanan yang segar, Chef Tony sengaja mendatangkan aneka seafood terbaik yang didatangkan dari nelayan di pesisir pantai di Jawa Barat.

Selain Seafood on Ice yang disajikan dalam kondisi segar, Hotel Hilton juga menghadirkan ikan salmon dari Tazmania Australia yang sifatnya lebih suistainable.

Chef Tony mengatakan, alasannya memilih ikan salmon dari Tazmania karena salmon di sana dijamin kualitasnya.

Bahkan bukan hasil dari over fishing, serta tidak menggunakan cantrang yang merusak karang di bawah laut.