JADWAL Bola Akhir Pekan - Manchester City, Juventus, Real Madrid, dan Barcelona Tanding Malam Ini

TRIBUNJABAR.ID - Berikut jadwal tayangan bola akhir pekan yang mulai berlangsung pada Sabtu hingga Minggu (5-6/2020) dini hari.

Termasuk Jadwal bola malam ini yang menayangkan dari berbagai kompetisi, yakni Liga Inggris, Italia dan Spanyol yang bertanding hari ini.

Di antaranya klub-klub besar seperti Chelsea, Manchester United, Juventus, Barcelona dan Real Madrid yang siap menemani akhir pekan kalian.

Liga Inggris dapat dinikmati melalui tayangan Mola TV. Sementara Liga Italia dan Spanyol silakan diaskes lewa Bein Sports atau Vidio.com.

Berikut Jadwal Bola Lengkap mulai dari Liga Inggris, Italia dan Spanyol:

Liga Inggris Pekan ke-11 Live Mola TV

Sabtu (5/12/2020)

Pukul 03.00 WIB Aston Villa vs Newcastle Utd (Ditunda)

Pukul 19.30 WIB Burnley vs Everton

Pukul 22.00 WIB Manchester City vs Fulham

Minggu (6/12/2020)

Pukul 00.30 WIB West Ham vs Manchester United

Pukul 03.00 WIB Chelsea vs Leeds

Pukul 19.00 WIB West Brom vs Crystal Palace

Pukul 21.15 WIB Sheffield Utd vs Leicester

Pukul 23.30 WIB Tottenham vs Arsenal