Wisuda Secara Virtual, STIE Ekuitas Hasilkan Lulusan yang Berkarakter    

Kondisi pandemi covid – 19 yang belum berakhir, tidak membuat lulusan STIE Ekuitas kehilangan antusias untuk mengikuti acara wisuda walau diselenggarakan secara virtual di aula kampus STIE Ekuitas Jl. P.H.H. Mustofa No. 31 Bandung, Kamis (3/12/20). Ekuitas melaksanakan wisuda gelombang I tahun akademik 2019/2020 yang di ikuti 302 lulusan Magister, Sarjana dan Ahli Madyanya secara virtual di kediamannya masing-masing.

Para wisudawan menyadari walaupun dilaksanakan secara virtual, wisuda tetap merupakan bagian penting dalam perjalanan hidupnya, dan bagi mereka wisuda secara virtual merupakan moment bersejarah, karena mereka semakin menyadari bahwa saat ini keterbatasan bukan merupakan halangan untuk melakukan berbagai aktifitas.

Pimpinan dan Senat STIE Ekuitas memasuki ruang upacara (Aula STIE Ekuitas) tepat pukul 08.05 WIB. Ketua STIE Ekuitas Prof. Dr. rer. nat. M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP, membuka secara resmi upaca wisuda secara virtual. Dalam sambutannya Prof. Fani menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan/wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan tahapan program pendidikannya, baik Magister, Sarjana maupun Ahli Madya, sesuai bidang keilmuannya masing-masing.

Pada kesempatan ini juga, STIE Ekuitas melalukan MoU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Unisba dan Valbury. MoU ini untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu ada orasi ilmiah oleh Prof. Dr. Jihyun Park Director of Global Center Youngsan University, South Korea dan Sambutan Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah IV Jawa Barat dan Banten Prof. Dr. Uman Suherman secara virtual.

Dikatakan Prof. Fani, bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi, Ekuitas terus berusaha menunjukkan komitmennya untuk menjadi perguruan tinggi terbaik dalam memberikan kualitas pendidikan, yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu, Prof. Fani menuturkan bahwa Ekuitas, menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan ademis dan keahlian khusus sebagai kewajiban perguruan tinggi. Namun akan lebih lengkap apabila alumni yang dihasilkan tersebut berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. “Untuk mencetak lulusan yang memiliki tiga unsur tersebut, perlu dibentuk manajemen yang memiliki visi sama,” kata Prof. Fani.

Lebih lanjut, Prof. Fani menyebutkan, implementasinya ya dari pimpinan dulu. Pimpinan kemudian memberi contoh pada anak buahnya. “Dalam rencana strategis STIE Ekuitas, saya ingin membangun Ekuitas yang berkarakter. Yaitu memiliki pimpinan yang kredibel, jujur dan terpercaya, manajemen yang transparan dan ketiga lulusan yang berkarakter,” jelasnya.

Menurut Prof. Fani, memiliki karakter merupakan ciri khas dan keunggulan dari lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi milik yayasan bjb tersebut. Hal itu, kata dia, sesuai dengan program pemerintah saat ini yaitu Revolusi Mental. Dalam hal kurikulum, pembentukan karakter lulusan juga diterapkan pada sejumlah mata kuliah. Dalam membentuk lulusan berkarakter dengan mempertimbangkan berbagai kelemahan yang dimiliki oleh lulusan Ekuitas saat ini, maka mahasiswa Ekuitas harus dipersiapkan sedemikian rupa melalui berbagai kegiatan yang mendukung tumbuhnya lulusan berkarakter tersebut.

“Alhamdulillah, STIE Ekuitas saat ini menjadi salah satu lembaga pendidikan yang sudah mendapatkan tempat yang baik di hati masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari jumlah peminat yang ingin melanjutkan pendidikan di Ekuitas dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang sangat berarti. Pada tahun akademik 2020/2021 jumlah peminat yang ingin melanjutkan pendidikan di Ekuitas tercatat 1.834 orang dan yang registrasi sebanyak 584 orang. Adapun jumlah mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan sampai saat ini berjumlah 3.051 orang

Pada wisuda gelombang I tahun akademik 2019/2020 ini diikuti 302 wisudawan dari program studi Magister Manajemen (S2) sebanyak 26 orang, program studi Manajemen (S1) sebanyak 116 orang, prodi Akuntansi (S1) sebanyak 120 orang, prodi Perbankan & Keuangan (D3) sebanyak 31 orang dan program studi Akuntansi (D3) sebanyak 9 orang. Dari 302 wisudawan, 124 wisudawan berhasil lulus dengan predikat Cum Laude atau dengan pujian. Selain itu, terdapat lima wisudawan yang mendapatkan penghargaan perolehan IPK tertinggi, adalah Switania Putri Puspita prodi Magister Manajemen dengan IPK 3,85. Hilda Pebriani dengan IPK 3,96 prodi Manajemen (S1). Cynthia Riyanti Martana dengan IPK 3,96 prodi Akuntansi (S1). Puspa Respiansah dengan IPK 3,85 prodi Perbankan & Keuangan dan Winda Nuraeni dengan IPK 3,86 prodi Akuntansi (D3),” tutur Prof. Fani.

Prof. Fani, mengungkapkan, kepercayaan dunia industri dan dunia kerja kepada lulusan STIE Ekuitas semakin tinggi. Terbukti, dari jumlah wisudawan sebanyak 302 lulusan, hampir 40% sudah direkrut oleh perusahaan sebelum lulus kuliah. “Padahal saat ini, kondisi pandemi covid – 19 banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Alhamdulillah, lulusan Ekuitas malah memperoleh panggilan bekerja dari sejumlah perusahaan. Namun yang terpenting, kami menitipkan agar para alumni Ekuitas ini dapat menjaga citra positif dan nama baik almamaternya,” terangnya

Ketua STIE Ekuitas, Prof. Dr. rer. nat. M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP, didampingi Wakil Ketua Bagian Akademik, Dr. Dani Dagustani, Ir., MM., foto bersama usai penyerahan penghargaan kepada lulusan berpredikat terbaik dan mahasiswa program bjb Talent Scouting.* (Istimewa)

Pelaksanaan wisuda STIE Ekuitas secara virtual dengan protokol kesehatan (Istimewa)

Pembacaan iklar wisudawan oleh perwakilan mahasiswa Hilda Pebriani (Istimewa)

Para lulusan terbaik STIE Ekuitas sedang memeluk para orangtuanya sebagai tanda ucapan terimakasih sehingga dapat menyelesaikan kuliah hingga diwisuda (Istimewa)

Jalin Kerja Sama

Tahun 2020 ini merupakan tahun pembuktian komitmen kami terhadap peningkatkan kualitas pelayanan pendidikan STIE Ekuitas. Sesuai dengan visi kami untuk menjadi perguruan tinggi bertaraf internasional. “Alhamdulillah kami telah mencapai visi tersebut yang dibuktikan dengan sejumlah kerja sama dengan Lembaga dan PT yang ditindak lanjuti dengan kegiatan seperti pertukaran mahasiswa, dosen tamu, join research, join conference, dll,” tutur Ketua STIE Ekuitas Prof. Dr. rer. nat. M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP,

“Beberapa kerja sama STIE Ekuitas dalam dan luar negeri yaitu dengan; Kedutaan Besar Qatar, MarkPlus, Inc (MarkPlus & Co), SEGI University Malaysia, Kolej University Islam Antarabangsa Selangor Malaysia, Young San University Korea, Kanazawa University Jepang, Fontys International Business Scholl Belanda, University of Kuala Lumpur Malaysia, City Institute Australia, King Own Institue (KOI) Australia, Australian College Business Intelligent (ACBI), Universiti Malaysia Klantan, Universitas Jambi, Universitas Widyagama Samarinda, Universitas Bina Nusantara Bandung. Adapun beberapa kegiatan mahasiswa sebagai implementasi dari kerjasama luar negeri, seperti Double Degree ke YSU, Summer Program, Internship Student Exchange-Fontys dan Student Exchange KUIS,” jelas Prof Fani.

Prof. Fani, menambahkan sejak tahun akademik 2017/2020, telah di buka program kerja sama STIE Ekuitas dengan Bank bjb untuk mempersiapkan mahasiswa terpilih yang akan bekerja di Bank bjb dalam program Talent Scouting atau program Ikatan Dinas Bank bjb. “Dan mulai tahun ini, telah dibuka Program Talent Scouting atau program Ikatan Dinas Bank bjb untuk program Diploma. Alhamdulillah telah 3 batch yang telah kami laksanakan, dengan lulusan 25 mahasiswa di Batch pertama, 21 mahasiswa batch kedua dan 29 mahasiswa di batch ketiga yang terdiri dari 15 mahasiswa program Sarjana dan 14 mahasiswa program Diploma,” pungkasnya.*