Telkom Dinobatkan Sebagai Best Leader Factory 2020

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meraih peringkat pertama dalamIndonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2020 dengan nilai 92,44. Dengan capaian totalini, Telkom mampu menyisihkan 26 finalis yang 60% di antaranya adalah BUMN, seperti Bank Mandiri,Pertamina, BRI, dan Sucofindo yang secara berurutan menguntit sebagai Top 5.

Tak hanya itu saja, bahkandi sektor infrastruktur Telkom berada di posisi teratas, disusul PLN, Pelindo III, dan Jasa Marga.

Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2020 yang diselenggarakan oleh Majalah SWAberkolaborasi dengan NBO Indonesia, melibatkan tim juri dari tokoh yang sudah dikenal publik denganbaik seperti Amir Abdul Rachman (Former President Commisioner MNC Land), Elia Massa Manik (FormerCEO Pertamina), Josef Bataona (Former HR Director Unilever), Irham Dirmy (Wakil Komisi Aparatur SipilNegara), dan Susanna Hartawan (Managing Director NBO Indonesia).

Berdasarkan kriteria Vision Mission and Framework; Leadership Development Program; ProgramImplementation and Execution; Leaders Born from Within; dan Business Impact, Telkom layak dinobatkansebagai Best Leader Factory 2020.

Hal ini karena Telkom dipandang memiliki pengelolaan talent yangsistematis dan berkesinambungan, mendukung tujuan strategis perusahaan serta adanya komitmenemosional para eksekutif dan manajemen senior perusahaan dalam pengembangan talent tersebut.

“Terima kasih kepada penyelenggara dan tim juri yang telah memberikan apresiasi terhadap langkahTelkom dalam pengelolaan human capital. Penghargaan ini tak hanya menjadi suatu apresiasi bagi kami,tapi juga sebagai kalibrasi untuk mengetahui bahwa Telkom telah berada di jalur yang tepat khususnyadalam mencetak leader terbaik masa depan bagi perusahaan,” jelas Direktur Human Capital ManagementTelkom, Afriwandi di Jakarta (1/12)

Dalam wawancaranya bersama Majalah SWA di Jakarta pekan lalu, Afriwandi mengatakan bahwa saat iniTelkom tengah bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang fokus pada tiga domainbisnis, yakni digital connectivity, digital platform, dan digital services. Seiring dengan hal tersebut, Telkommembutuhkan transformasi dalam creating leaders yang mampu me-lead digital business.

Untuk itu,Telkom merekrut anak-anak muda untuk dapat menyesuaikan dengan kapabilitas baru yang dibutuhkan.“Anak muda ini adalah modal Telkom untuk mencetak digital talent. Dari 25 ribu karyawan TelkomGroup,sekitar 14.500 atau 58% di antaranya adalah anak muda,” ungkap Afriwandi.