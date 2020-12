Minat Beli Suzuki Ertiga? Ini Daftar Harga Mobil Bekas Jenis LMPV Itu, Termurah Rp 120 Jutaan

TRIBUNJABAR.ID - Apakah Anda ingin membeli mobil bekas Suzuki Ertiga?

Kini, mobil Suzuki Ertiga harganya sudah semakin murah.

Ertiga adalah mobil Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) yang bersaing langsung dengan Honda Mobilio dan Toyota Calya.

Suzuki mengklaim mesin Suzuki Ertiga unggul dalam efisiensi bahan bakar yang cukup baik. Sehingga sudah tidak diragukan Suzuki Ertiga dijuluki mobil irit.

Suzuki Ertiga merupakan varian pembaruan dari seri hatchback Suzuki Splash yang cukup fenomenal bagi Suzuki.

Dengan harga mobil bekas Suzuki Ertiga yang sudah terjangkau, penasaran dengan spesifikasinya?

Yuk, simak spesifikasi Suzuki Ertiga keluaran awal:

1. Sisi Eksterior

Pada bagian eksterior, Suzuki Ertiga memiliki tampilan yang mewah dan elegan. Suzuki Ertiga memiliki desain yang cukup ramping untuk lebar dan panjangnya.

Pada bagian depan, gril dilapisi chrome dengan garis horizontal menambah kesan elegannya. Sekilas ketika melihat Suzuki Ertiga memiliki bagian depan yang serupa dengan Suzuki Swift. Suzuki Ertiga dilengkapi headlamp modern dengan lampu halogen dan multireflektor.

Di bagian bumper Suzuki Ertiga juga dilengkapi pula fog lamp dan stop lamp yang futuristik. Terdapat juga gril tambahan yang berfungsi untuk pendingin alami mesin.

Di sisi samping, Suzuki Ertiga memiliki bentuk yang cukup apik dengan ground clearance rata-rata sebuah mobil MPV. Pada spion disematkan teknologi elektrik baru, New Electric Foldable Outsude Mirror. Bagian ban terdapat ukuran velg sebesar 15 inci.

Berpindah ke bagian belakang Suzuki Ertiga, rearlamp memiliki desain simple dan berkesan sederhana. Terdapat grill di bagian bawah dengan tambahan rear under guard.

2. Sisi Interior

Lanjut pada bagian interior, Suzuki Ertiga disematkan paduan warna beige pada jok dan layout kabin. Bahan yang dipakai merupakan plastik sederhana sehingga membuat kesan sederhana di setiap sudutnya.

Bagian dashboard Suzuki Ertiga dilengkapi dengan desain yang cukup modern dan tidak membosankan. Paduan warna beige dan cokelat juga disematkan pada dashboard. Terdapat panel instrumen sebagai pendukung fitur audio, radio, CD, AUX, dan USB.

Bagian Multi Instrumen Display (MID) Suzuki Ertiga dilengkapi dengan speedometer dan layar informasi kabin digital. Bagian kemudi dilengkapi kontrol audio, tentunya pengemudi tidak repot melepaskan stir saat sedang melaju.

Suzuki Ertiga terdiri dari tiga baris kursi yang mampu menampung hingga 7 orang penumpang. Di bagian bagasi memiliki ruang yang cukup luas, dengan opsi tambahan kursi baris ketiga bisa dilipat.

3. Performa Mesin

Suzuki Ertiga ini dibekali mesin VVT K14B DOHC dengan kapasitas 1.400cc dengan 4 silinder. Mesin Suzuki Ertiga ini mampu melaju dengan tenaga hingga 95 horsepower dengan torsi maksimum 130 Nm.

Tentunya Suzuki Ertiga disematkan teknologi Multi Point Injection yang membuat mobil ini irit bahan bakar.

Transmisi Suzuki Ertiga tersedia dalam manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Suspensi depan disematkan MacPherson Strut with Coil Spring dan suspensi belakang disematkan Torsion Beam with Coil Spring.

4. Fitur Keselamatan

Pada fitur keselamatannya, Suzuki Ertiga ini sudah dilengkapi dengan Dual SRS Airbags. Ditambah lagi peredam benturan yang disisi samping yakni side beam impact. Pada tipe tertinggi sudah dilengkapi dengan Anti-lock Braking System (ABS) dan Electronic Brake-Froce Distribution (EBD).

Fitur keamanan, Suzuki Ertiga dilengkapi dengan keyless entry with immobilizer.

Suzuki Ertiga ini dirilis dengan dua varian yakni tipe GL sebagai seri terendah dan tipe GX tertinggi. Terdapat perbedaan pada tipe GL, yakni belum dilengkapi Dual SRS Airbag, seat adjuster, dan sistem pengereman ABS dan EBD. Sedangkan di bagian eksterior, tipe GL belum dilengkapi aksen chrome pada sisi belakang mobil.

Lewat spesifikasi diatas, varian lawas sedan dari ini bisa jadi mobil bekas pilihan anda. Harga mobil bekas Suzuki Ertiga kini bisa didapatkan mulai Rp 120 juta.

Jika Anda mencari mobil bekas Suzuki Ertiga patutnya untuk periksa setiap fitur. Pastikan mobil bekas Suzuki Ertiga tersebut dalam kondisi prima.

Kontan.co.id menghimpun beberapa harga dari varian mobil bekas Suzuki Ertiga di situs mobil bekas Gridoto.com per 1 Desember 2020. Wilayah penjualan mobil bekas Suzuki Ertiga tersebut berada di Jakarta dan sekitarnya.

Daftar harga mobil bekas Suzuki Ertiga sebagai berikut:

Ertiga GX A/T20141.400ccRp 120 Juta

Ertiga GL Facelift A/T20151.400ccRp 127 Juta

New Ertiga GL M/T20161.400ccRp 135 Juta

New Ertiga GX A/T20171.400ccRp 138 Juta

All New Ertiga GX M/T20181.500ccRp 165 Juta

All New Ertiga GX A/T20181.500ccRp 170 JutaAll New Ertiga GX A/T20191.400ccRp 190 Juta

*Sumber: Gridoto.com

*Harga mobil bekas Suzuki Ertiga tergantung dengan kondisi kendaraan.

*Harga mobil bekas Suzuki Ertiga tersebut dirangkum dari pedagang di area Jakarta dan sekitarnya

*Harga mobil bekas Suzuki Ertiga dapat berubah sewaktu-waktu