LIVE STREAMING RCTI Ikatan Cinta Malam Ini, Ikatan Kuat Andin dan Reyna, Al Hempas Kecurigaan Nino

TRIBUNJABAR.ID - Menonton sinetron Ikatan Cinta hari ini, 1 Desember 2020 dapat dilakukan melalui link live streaming RCTI pukul 19.30 WIB.

Sinetron yang pertama kali tayang pada 19 Oktober 2020 itu semakin menghadirkan cerita menarik antara Aldebaran, Andin, Nino, dan Elsa.

Berikut ini link live streaming Ikatan Cinta di RCTI.

Benih-benih cinta sepertinya mulai tumbuh di antara Andin dan Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta di RCTI 1 Desember 2020 pukul 19.30 WIB.

Berikut ini sinopsis Ikatan Cinta di RCTI 1 Desember 2020.

Reyna yang terpisah berusaha dibawa kembali oleh Andin dan Aldebaran.

Anak perempuan itu berada di panti asuhan.

Pihak panti asuhan akan memberikan kesempatan kedua untuk Andin dan Aldebaran.

Bu Panti akhirnya luluh. Ia berbicara dengan tim pengawas dan setuju memberi syarat yang harus dipenuhi Al dan Andin.

Syaratnya adalah Andin dan Al harus menghadirkan 5 orang terdekat mereka untuk memberikan testimoni positif tentang pola asuh Al dan Andin.

Tanpa pikir panjang Andin setuju sedangkan Al ragu-ragu sebab Andin akan menghadirkan 5 anggota keluarga intinya.

Al curiga bila keluarga Andin memberikan testimoni maka identitas Reyna yang merupakan anak Andin akan terbongkar.

Tapi ia tidak bisa berbuat banyak karena Andin tegas menyutujui syarat.

Mereka akhirnya meninggalkan panti asuhan tanpa membawa Reyna padahal mereka sudah membawa boneka untuknya.

Saat keluar panti asuhan menuju mobil, Andin mendengar suara Reyna yang lirih memanggilnya.

Arya Saloka saat beradu akting dengan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. (Instagram @arya_saloka)

"Mama.. Mama... Mama..," katanya.

Andin pun berlari mencari sumber suara itu.

Andin melihat Reyna menangis di jendela yang dibatasi besi.

Tangan Reyna keluar di antara besi berusaha meraih Andin.

Andin tak kuasa menahan air mata. Ia meraih pipi Reyna dan mengatakan ia juga rindu padangan.

Al memperhatikan keduanya. Ikatan batin ibu dan anak itu tidak bisa diputus.

Di sisi lain, Nino kangen dnegan Reyna. Ia datang ke rumah Al dan bertemu Bu Rossa.

Karena kunjungan itu, Nino mengetahui Andin dan Al habis berkunjung ke panti asuhan.

Nino kemudian curiga bahwa Reyna adalah anak Andin.

Kecurigaan itu luntur setelah Al melancarkan strateginya untuk membayar orang yang berpura-pura pernah mengadopsi anak Andin.

Hubungan Al dan Andin semakin dekat.

Mereka akhirnya tidur bersama lagi.

Tapi kali ini tidak ada Reyhan sebagai pembatas.

Jadi, Al kembali memasang CCTV dan menyimpan guling di tengah kasur.

Namun, Andin melanggar batas guling.

Al membangunkan Andin tapi ia tidak merespons.

Tangan Andin tak sengaja terpegang Al.

Al merasa tangan Andin panas.

Rupanya Andin telah jatuh sakit. Ia terlihat lemah.

Al pun merawat Andin dengan penuh perhatian.

Ia heran apa yang membuatnya khawatir pada Andin yang sakit.

Al curiga dirinya sudah jatuh cinta.

Profil Arya Saloka Pemeran Aldebaran

Di dunia akting, nama Arya Saloka sebenarnya bukanlah pendatang baru.

Namun, nama Arya Saloka melejit setelah beradu peran dengan pacar Billy Syahputra, Amanda Manopo.

Amanda Manopo beradu peran dengan Arya Saloka dalam sinetron Ikatan Cinta yang tayang di RCTI.

Di sinetron ini, Arya Saloka berperan sebagai Aldebaran , suami Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo.

Bercerita tentang sosok Al yang penyayang namun salah paham dengan masa lalu Andin.

Sementara Andin merupakan seorang wanita cantik yang bekerja sebagai seorang dosen.

Andin berpacaran dengan Nino (Evan Sanders) yang merupakan seorang pengusaha muda dan tampan.

Namun konflik rumit menimpa kehidupan Andin saat sudah merencakan pernikahan dengan Nino.

Adik Andin bernama Elsa yang ternyata mantan dari Nino tak terima atas kebahagiaan sang kakak.

Selain berperan sebagai Aldebaran, Arya juga ikut ambil bagian dalam film spin off NKCTHI, Story of Kale: When Someone's In Love (2020).

Dalam film Story of Kale: When Someone's In Love, Arya beradu akting dengan Aurelie Moremans dan Ardhito Pramono.

Biodata Arya Saloka

Pria yang memiliki nama lengkap Arya Saloka Yuda ini lahir di Denpasar, 27 Juni 1991.

Arya Saloka merupakan putra dari pasangan Hardono dan Murtiningsih.

Ia lulusan Teknik Informatika Universitas Negeri Malang.

Arya Saloka telah menikah dengan aktris Putri Anne pada tahun 2017.

Ia memulai kariernya ketika diajak bermain menjadi pemeran figuran di sebuah FTV yang syuting di Bali.

Kemudian tawaran kembali berdatangan untuknya syuting di Jakarta.

Namun Arya yang saat itu sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi menjadi terkendala.

Akhirnya, ia memutuskan untuk mengambil job syuting di Jakarta hanya saat libur kuliah.

Kariernya semakin bersinar ketika memerankan tokoh Guntoro di sinetron Get Married The Series 2 di SCTV.

Arya Saloka bermain bersama Acha Septriasa dan Alessia Cestaro dalam sinetron Get Married The Series 2 di SCTV.

Sebelum menjadi pemain sinetron Get Married The Series 2, dia terlebih dahulu menjadi pemeran di beberapa FTV SCTV.

Arya Saloka pernah menjadi pemeran di FTV SCTV yang berjudul Upik Abu Metropolitan dan Ganteng-Ganteng Gokil.

Tak hanya itu Arya Saloka juga pernah bermain di FTV Indosiar yang berjudul Aku Dewi Bukan Dewo.

Pria kelahiran Bali ini kemudian melebarkan sayapnya ke dunia perfilman.

Tahun 2012, ia melakukan debut film layar lebar dengan berperan dalam film Malaikat Tanpa Sayap.

Selain itu, ia juga berperan dalam film peraih Piala Citra 2018, Night Bus (2017).

Berikut beberapa film lainnya yang pernah dibintangi Arya Saloka antara lain Malaikat Tanpa Sayap pada 2012.

Lalu pada 2017 ia juga membintangi Night Bus, di tahun berikutnya Arya sempat membintangi film Menunggu Pagi.

Tahun lalu, pada 2019 ia ikut andil berperan dalam film Habibie & Ainun 3. (tribunjateng/non)

