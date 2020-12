Korban Meninggal Kecelakaan Sumedang Tadi Sore Dapat Santunan 50 Juta, Berikut Santunan Korban Luka

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi dan kali ini melibatkan tiga kendaraan roda empat dan 1 kendaraan sepeda motor di Sumedang, Selasa (1/12/2020).

Akibat kecelakaan tersebut dua orang meninggal dunia dan enam orang mengalami luka-luka.

"Jasa Raharja langsung bergerak untuk memberikan bantuan dan santunan kepada korban. Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak Unit Laka Lantas Poplres Sumedang dan Pihak Rumah Sakit Umum Sumedang guna melakukan pendataan kepada korban kecelakaan lalu lintas tersebut dan untuk menerbitkan Surat Jaminan biaya perawatan korban kecelakaan yang mengalami luka-luka," kata Hendri Afrizal, Kepala Cabang Utama Jasa Raharja Jawa Barat dalam keterangan resminya.

Ia mengatakan, seluruh korban dijamin Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Para korban akibat kecelakaan lalulintas tersebut, masuk ke dalam Ruang Lingkup Jaminan UU. 34 tahun 1964.

Korban meninggal dunia mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah dan untuk korban luka-luka mendapatkan bantuan penggantian biaya perawatan sebesar maksimal 20 juta rupiah.

"Untuk korban luka-luka kami terbitkan surat jaminan kepada RSU Sumedang," katanya.

Diberitakan sebelumnya, terjadi kecelakaan beruntun antara truck tronton no pol Z 9355 HB dengan kendaraan, motor honda beat no pol Z-5671-AG, kendaraan Angkot Z-1956-AC, kendaraan roda empat Pajero Sport D-1597-VCN. Dan Truck No pol E-9356-VC.

Kecelakaan terjadi saat kendaraan truck tronton no pol Z-9355-HB dikemudikan oleh Deni Susanto yang melaju dari arah Bandung menuju ke arah Sumedang diduga mengalami rem blong menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat no pol Z5671-AAG yang dikendarai oleh M Naufal, lalu menabrak gerobag padagang.

Setelah itu, kendaraan kemudian menabrak lagi kendaraan angkot yang diketahui trayek Rancakalong – Tanjungsari dan kemudian menabrak kembali Pajero Sport No pol D-1597-VCN yang dikemudikan oleh Dede Mulyana, dan terakhir menabrak kendaraan colt diesel No pol E-9356-VC yang dikemudikan oleh Enco Karsa.