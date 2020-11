Yamaha Hadirkan GEAR 125, Motor Multiguna yang Handal untuk Gaya Hidup Aktif

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta – Akhir tahun 2020, ditutup manis dengan rangkaian produk teranyar dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (PT YIMM).

Setelah peluncuran All New Aerox 155 Connected, dilanjutkan All New Nmax 155 Connected Standard Upgrade, dan pada hari ini (25/11) Yamaha secara resmi meluncurkan konsep baru Yamaha GEAR 125 sebagai motor “Matic Multiguna” yang sangat cocok untuk anak muda dengan gaya hidup aktif (active lifestyle) dan ingin tampil beda.

“Yamaha berkomitmen untuk tetap terhubung dengan konsumen kami. Kami sangat senang dapat mempersembahkan 3 model terbaru kami di penghujung tahun ini, jika sebelumnya ada All New Aerox 155 Connected , All New Nmax 155 Connected Standard Upgrade, dan kini produk konsep terbaru kami Yamaha GEAR 125. Melalui konsep produk terbaru Yamaha GEAR 125, kami ingin Anda semua GEAR UP pada keseharian Anda dengan #NaikYamahaAja. GEAR sebagai tools yang bisa menjadi partner handal dalam mendukung aktivitas sehari-hari, dengan kelengkapan fitur, desain, dan teknologi baru yang menunjang gaya hidup aktif. Mari kita semua GEAR UP dan sampai jumpa di atas sepeda motor Yamaha selanjutnya!” tutur Minoru Morimoto, selaku Presiden Direktur dan CEO PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Yamaha yang mendominasi pasar motor skutik kelas 125 cc menghadirkan Yamaha GEAR 125 untuk melengkapi varian produk Yamaha Blue Core 125cc.

Yamaha GEAR 125 mengusung konsep “Matic Multiguna” dengan desain baru yang tangguh dan mengutamakan fungsionalitas (utility) untuk pengendaranya.

GEAR secara harafiah dapat diartikan sebagai tools atau alat, yang bermakna sebagai alat transportasi andalan yang bisa menjadi partner handal dalam mendukung aktivitas sehari-hari, dengan kelengkapan fitur, desain dan teknologi baru yang menunjang active lifestyle. Yamaha GEAR 125 hadir dengan 3 konsep dasar, sebagai berikut:

Pertama, “GENERASI DESAIN BARU”. Desain terbaru dengan tampilan baru yang tangguh dan sporty. Dibalut dengan aksen pelindung (side protector) serta desain lampu LED yang membuat tampilan semakin tangguh dan sporty.

Kedua, "ATUR SENDIRI BAWAANMU". Inovasi baru aksesoris* rak depan berkapasitas besar yang adjustable dengan tambahan double hook (gantungan barang ganda) membuat pengguna bebas mengatur kapasitas rak depan sesuai kebutuhan terutama saat membawa banyak barang. Selain itu, dengan inovasi pijakan kaki anak dan aksesoris* pijakan kaki (foot peg) yang fleksibel membuat posisi kaki pengendara lebih nyaman dan leluasa saat berkendara bahkan ketika membawa banyak muatan.

Ketiga, “RASAKAN GAYA HIDUP AKTIF”. Lakukan lebih banyak hal dengan kecanggihan teknologi dan kelengkapan fitur GEAR 125. Selain performa mesin Blue Core 125cc yang membuat pengendara Menang Banyak karena Pasti Kuat, Pasti Nanjak, Pasti Irit & Pasti Keren, Yamaha GEAR 125 juga telah dilengkapi dengan teknologi Smart Motor Generator (SMG) yang membuat suara starter halus saat motor dinyalakan dan Stop & Start System (SSS)**, memberikan performa berkendara yang bertenaga dan tetap irit. Semakin praktis dengan adanya Electric Power Socket untuk mengisi daya baterai ponsel saat berkendara sehingga Yamaha GEAR 125 menjadi pilihan yang siap diandalkan untuk menemani rutinitas harian anak muda yang aktif dan padat.

Kelengkapan fitur lainnya yaitu Yamaha GEAR 125 telah menggunakan Ban Belakang Tubeless dengan tapak lebar serta memiliki fitur unggulan layaknya skutik premium, seperti adanya fitur Answer Back System** untuk menemukan motor saat di parkiran, lampu depan LED dan lampu hazard.