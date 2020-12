TPS Akses pada Pilkada Pangandaran Permudah Penyandang Disabilitas dalam Melakukan Pencoblosan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Penyandang disabilitas di Kabupaten Pangandaran dipastikan memiliki hak yang sama dalam menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran atau Pilkada Pangandaran 2020.

Artinya, mereka bisa tetap datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat hari H pencoblosan pada 9 Desember 2020 mendatang dengan syarat ada pendampingan dari pihak keluarga ataupun petugas.

Ketua KPU Pangandaran, Muhtadin, mengatakan, terkait hal ini pihaknya sudah mendorong petugas di semua TPS untuk mendirikan TPS akses atau TPS tersebut tidak boleh didirikan di tempat yang membuat penyandang disabilitas tidak bisa hadir ke TPS.

"Terkait pemilih disabilitas, memang sesuai ketentuan yang kita punya, ada treatment yang istilahnya pemilu akses," ujarnya saat ditemui Tribun Jabar di kantornya, Senin (30/11/2020).

Terkait pemilu akses tersebut, kata Muhtadin, artinya KPU Pangandaran bakal memberikan akses kepada semua kelompok atau kalangan masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas.

"Misalnya, dalam menyimpan kotak suara sangat kita perhitungkan. Jadi, ketika ada pemilih yang memiliki keterbatasan fisik, kita menyimpan kotak suaranya agak di bawah," kata Muhtadin.

Selain itu, lanjut dia, untuk mempermudah para penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilihnya, tidak ada TPS yang di tempatkan di lokasi dengan kondisi yang tinggi hingga harus menaiki tangga.

"Karena kalau ada pemilih yang harus pakai kursi roda tidak bisa milih dong. Makanya, kita arahkan pendirian TPS itu betul-betul yang ramah terhadap disabilitas," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan alat bantu bagi penyandang disabilitas tunanetra berupa templete alat bantu untuk melakukan pencoblosan.

Tetapi, dalam hal ini surat suaranya dipastikan tetap sama. Hanya saja, untuk teknik pencoblosannya tinggal dilakukan pembacaan khusus oleh para pemilih yang memiliki keterbatasan fisik tersebut.

"Jadi, dalam treatment perlakukan pemilih disabilitas tentunya kita melakukan langkah-langkah di antarnya menyiapkan TPS akses, dan templete alat coblos," ujar Muhtadin.

