Klasemen Liga Italia dan Hasil Pertandingan, AC Milan di Puncak, Inter Milan Ke-2, Juventus Ke-4

Klasemen Liga Italia dan hasil pertandingan pekan ke-9, Sabtu-Senin (28-30/11/2020). AC Milan menang. Napoli kalahkan AS Roma.

Terdapat tiga laga seru pada lanjutan pekan ke-9 Liga Italia sepanjang Minggu malam hingga Senin dini hari.

Laga tersebut adalh Lazio Vs Udinese di Stadio Olimpico Roma, AC Milan vs Fiorentina, dan Napoli vs AS Roma.

Hasil pertandingan Lazio vs Udinese, tuan rumah harus tumbang dengan skor 1-3.

Udinese unggul terlebih dulu pada menit ke-18 lewat sepakan jarak jauh Tolgay Arslan yang langsung menembus gawang Lazio.

Kemudian mereka menggandakan keunggulan pada menit ke-45+3.

Skema serangan balik memudahkan Ignacio Pussetto menyontek bola ke gawang, usai menerima umpan Rodrigo de Paul.

Pada akhirnya Udinese berhasil mencetak gol ketiga pada menit ke-71.

Baca juga: Hasil Liga Italia, Menggunakan Jersey Khusus untuk Kenang Maradona, Napoli Kalahkan AS Roma 4-0

Fernando Forestieri dengan sekali kontrol melepas sepakan kaki kanan yang tak bisa diblok kiper Lazio, Thomas Strakosha.

Lazio hanya mampu memperkecil ketinggalan dengan mencetak 1 gol melalui penalti Ciro Immobile.