Bisa ditiru, Bukan Krim Anti Keriput, Ini Beberapa Kebiasaan Sehat Orang-orang Awet Muda

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setiap orang ingin terlihat awet muda dan untuk itu cukup banyak yang melakukan berbagai cara seperti diet atau membeli krim anti keriput.

Cara ini sah-sah saja, namun sebenarnya ada cara yang lebih alami yakni kebiasaan-kebiasaan yang mudah dilakukan.

Hasil penelitian ini dari contoh-contoh mereka yang berumur panjang dan tidak terlihat menua.

Dikutip dari Kompas.Com, demi umur panjang dan mendapatkan tampilan awet muda, banyak orang terobsesi mengejar berat badan ideal atau membeli krim-kirim perawatan mahal untuk menutupi kerutan di wajah.

Namun, rutinitas tersebut sebetulnya hanya menghabiskan waktu berharga kita.

Penulis ilmiah sekaligus penulis buku dengan penjualan terbaik, "Growing Young: How Friendship, Optimism, and Kindness Can Help You Live to 100", Marta Zaraska, menyoroti pentingnya faktor penentu kesehatan sosial.

Ini merupakan kondisi pribadi dan antarpribadi di mana kita hidup, bekerja dan bermain.

Ada sejumlah faktor berbasis ilmiah yang memengaruhi seberapa sehat kita, berapa lama kita hidup dan seberapa baik kita menua.

Berdasarkan penelitian mendalam, Zaraska telah sampai pada kesimpulan bahwa, jika tujuan kita adalah untuk hidup lebih lama dan lebih baik, kita perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan sehat.

Ini bisa kita contoh dari orang-orang yang berumur panjang dan tampak tidak menua, di antaranya: