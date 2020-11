Sergio Aguero Pulih dari Cedera, tapi Pep Guardiola Tetap Mencadangkannya, Ini Alasannya

TRIBUNJABAR - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, masih cemas dengan kondisi Sergio Aguero yang baru saja pulih dari cedera hamstring.

Aguero hanya duduk di bangku cadangan saat Man City takluk 0-2 dari Tottenham Hotspur pada laga pekan ke-9 Liga Inggris, Sabtu (21/11/2020).

Keputusan Guardiola tidak menurunkan Aguero ketika Man City dalam keadaan tertinggal pada laga tersebut sempat menjadi pertanyaan publik.

Terkait hal itu, Guardiola menilai keputusannya sudah benar karena Aguero belum siap tampil pada laga kompetitif meskipun sudah pulih dari cedera.

"Saya tidak ingin mengatakan bahwa kami tidak membutuhkan Aguero. Kami sangat membutuhkan dia," kata Guardiola dikutip dari situs Four Four Two.

"Namun, Aguero sudah berusia 32 tahun dan sempat cedera selama lima bulan. Cedera itu sangat berbahaya (lutut). Dia sempat bermain musim ini dan justru kembali cedera," ucap Guardiola.

"Kami ingin Aguero dalam kondisi fit karena saya menyadari dia adalah pemain penting untuk kami. Atas dasar itu, kami harus lebih berhati-hati agar Aguero tidak cedera lagi," tutur Guardiola.

"Kami harus menunggu momen yang tepat untuk memainkan Aguero. Semoga momen itu akan terjadi dalam waktu dekat dan Aguero bisa kembali bermain reguler untuk kami," ucap pelatih asal Spanyol itu.

Musim ini, Aguero baru bermain tiga kali dengan sumbangan satu gol.

Aguero terpaksa melewatkan sebagian besar pertandingan Man City awal musim ini karena belum pulih dari cedera lutut yang diderita sejak Juni 2020.