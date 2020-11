Pengakuan Jujur Millen Cyrus Ponakan Ashanty, Lebih Senang Dilihat Sebagai Perempuan, tapi Ada Beban

TRIBUNJABAR.ID - Ternyata Millen Cyrus alias Millendaru membuat pengakuan jujur tentang dirinya yang kerap berdandan seperti perempuan.

Millen yang merupakan keponakan Ashanty ini mencurahkan isi hatinya sebelum tersandung dugaan kasus narkoba.

Kehidupan Millen Cyrus ini menarik perhatian aktor, Denny Sumargo. Ia pun meminta Millen menjelaskan tentang sosoknya.

"Kalau menurut kamu, kamu ini siapa dan apa? Ini menarik nih, coba jelaskan dirimu," kata Denny Sumargo dalam kanal Youtube Curhat Bang Denny Sumargo yang diunggah pada 18 November 2020.

Kemudian, keponakan Ashanty ini menjawab tanpa ragu. Ia mengaku, tidak peduli dianggap sebagai transgender, meskipun dia tidak operasi kelamin.

Namun, ia membantah jika ada orang yang menilainya sebagai gay.

"This is me, Millen dan orang menyebut aku transgender atau apa pun ya enggak ada masalah

dan apa pun yang orang judging bilang gay. No, i am not gay because a real like girl.

Gak masuk. Mungkin pandangan gay ke kita itu as a woman. Kalau ada cap orang gay, is not," katanya.

Denny pun kembali mengajukan pertanyaan kepada keponakan Ashanty.