Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Leeds United Vs Arsenal, Liverpool Vs Leicester City

TRIBUNJABAR.ID - Pertandingan Leeds United vs Arsenal dan Liverpool vs Leicester City akan berlangsung pada malam ini.

Leeds United vs Arsenal akan digelar di Stadion Elland Road, Minggu (22/11/2020) malam WIB.

Leeds United saat ini menempati peringkat ke-15 klasemen Liga Inggris dengan koleksi 10 poin.

Sementara itu, Arsenal duduk di peringkat ke-11 dengan koleksi 12 poin.

Pada laga sebelumnya, tepatnya pekan kedelapan Liga Inggris, kedua tim sama-sama mengantongi hasil minor.

Leeds United kalah 1-4 dari tuan rumah Crystal Palace.

Sementara itu, Arsenal dipermalukan tim tamu Aston Villa dengan skor 0-3.

Selain duel Leeds United vs Arsenal, jadwal Liga Inggris malam ini juga bakal diramaikan dengan laga Liverpool vs Leicester City.

Pertandingan Liverpool vs Leicester City diprediksi akan berjalan ketat karena kedua tim sedang bersaing di papan atas klasemen Liga Inggris.

Leicester City saat ini berada di urutan ketiga klasemen Liga Inggris dengan koleksi 18 poin dari delapan laga.

Liverpool selaku juara bertahan kini menempati urutan keempat dan tertinggal satu poin dari Leicester City. (kompas.com)

Berikut jadwal Liga Inggris malam ini:

Minggu, 22 November 2020

19.00 WIB - Fulham vs Everton

21.00 WIB - Sheffield United vs West Ham United 23.30 WIB - Leeds United vs Arsenal

Senin, 23 November 2020

02.15 WIB - Liverpool vs Leicester City