Tingkatkan Pelayanan Remitansi Luar Negeri, Pos Indonesia Gandeng Ria Money Transfer

Bandung – Jumat, 20 November 2020. Tingkatkan pelayanan remitansi luar negeri di Kantorpos,PT Pos Indonesia (Persero) gandeng kerja sama remitansi dengan Continental Exchange Solutions, Inc. dba RIA Financial Services (RIA Money Transfer) dengan meluncurkan layanan pencairan kiriman uang RIA Money Transfer di Kantorpos. Layanan pencairan kiriman uang RIA Money Transfer secara resmi diluncurkan di Kantorpos Jakarta yang dilakukan secara langsung oleh Senior Vice President Sales and Marketing Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Bpk. Iwan Gunawan dan Perwakilan RIA Money Transfer di Indonesia, Bpk. J. Pandu Untorojono.

Masyarakat dapat mengambil kiriman uang RIA Money Transfer di Kantor pos hanya dengan membawa identitas diri beserta copy identitas dan nomor referensi kiriman uang sebanyak 11 digit angka, uang dapat diambil saat itu juga tanpa potongan apapun.

“Dengan kerja sama ini, PT Pos Indonesia (Persero) berharap Kantor pos tetap menjadi pilihan masyarakat khususnya keluarga dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mengambil kiriman uang dari luar negeri, khususnya kiriman RIA Money Transfer. “ ujar Senior Vice President Sales and Marketing Bisnis Jawa Keuangan Iwan Gunawan.

RIA Money Transfer adalah anak perusahaan dari Euronet Worldwide, Inc. yang menangani bisnis pengiriman uang dengan 435.000 lokasi di 160 negara.

Weselpos sendiri merupakan layanan dari PT Pos Indonesia (Persero) yang melayani pengiriman dan pencairan uang yang memberikan kecepatan, ketepatan, dan keamanan kiriman uang diberbagai penjuru baik domestik maupun lintas negara. Meski saat ini banyak layanan pengiriman uang secara instan baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan kekinian, layanan Weselpos tetap menjadi pilihanmasyarakat dengan diperolehnya TOP BRAND AWARD 2020 untuk kategori Non-Bank Money Transfer Service dan Indonesia Digital Popular Brand Award 2020 untuk kategori Jasa Pengiriman Uang Non Bank