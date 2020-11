Tingkatkan Kualitas Pendidikan Vokasi, Jawa Barat Gandeng City of Glasgow College, Britania Raya

Istimewa/Humas Jabar

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil bersama Sekretaris Disdik Provinsi Jabar, Wahyu Mijaya dan Para Kepala Bidang Disdik Jabar menggelar rapat secara virtual dengan Vice Principal Business Development and Innovation City of Glasgow College, Roy Gardner terkait program kerja sama pengembangan vokasional bidang kemaritiman antara Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar dan City of Glasgow College di Gedung Pakuan, Rabu (18/11/2020)