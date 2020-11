Jose Mourinho Ingin Disebut "The Experienced One", Bukan Lagi "The Special One", Ini Alasannya

TRIBUNJABAR - Pelatih Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, menggambarkan bahwa dirinya sekarang adalah "The Experienced One" atau "Yang Berpengalaman", bukan lagi "Special One".

Sebelumnya, saat Mourinho melatih Chelsea, pindah dari Porto sebagai pemenang Liga Champions pada 2004, dia menggambarkan dirinya sebagai "A Special One" dan julukan itu melekat sepanjang karier kepelatihannya.

Namun, kini Mourinho mengatakan dia sekarang lebih kuat dari sebelumnya.

Hal itu mengacu pada pengalamannya melatih Inter Milan, Real Madrid, Chelsea (dua kali), Manchester United, dan kini Tottenham Hotspur.

"Yang Berpengalaman. Saya sangat berpengalaman," kata Mourinho ketika ditanya bagaimana dia akan menyebut dirinya sekarang, seperti dikutip dari ESPN, Kamis (19/11/2020).

"Pada dasarnya, semua yang terjadi pada saya di sepak bola sekarang adalah deja vu, sesuatu yang telah terjadi pada saya sebelumnya," tuturnya.

Sosok asal Portugal itu mengatakan bahwa kombinasi antara otak, pengetahuan, dan pengalaman akan membuat seorang pelatih lebih baik.

"Ada pekerjaan yang Anda perlukan dengan kondisi kebugaran khusus seperti pemain sepak bola," tutur Mourinho.

"Seorang pemain berusia 40 tahun tidak memiliki potensi yang sama seperti berusia 20 atau 30 tahun, kecuali Anda adalah Zlatan Ibrahimovic (striker AC Milan)," katanya.

"Melatih hanya membutuhkan otak Anda, akumulasi pengalaman dan pengetahuan dapat membuat Anda lebih baik," ucap Mourinho.

Kini, bersama Tottenham, Mourinho berpeluang meraih gelar Liga Inggris, trofi yang pernah dia persembahkan saat melatih Chelsea.

Saat ini, Tottenham berada di peringkat kedua pada klasemen sementara Premier League, tertinggal satu poin dari Leicester di puncak. (kompas.com)