Jabar dan City of Glasgow College Teken LoI Pengembangan Vokasional Kemaritiman

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menandatangani Letter of Intent bersama City of Glasgow College secara virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (18/11/2020).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jabar bersama British Embassy in Indonesia meningkatkan hubungan baik melalui program kerja sama, kali ini berupa pengembangan vokasional bidang kemaritiman antara Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar dan City of Glasgow College.

Pernyataan Kehendak atau Letter of Intent (LoI) secara virtual ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Vice Principal Business Development and Innovation City of Glasgow College Roy Gardner dari tempat masing-masing pada Rabu (18/11/2020), juga disaksikan oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins.

Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jabar mengharapkan setidaknya tiga manfaat atas kerja sama dengan City of Glasgow College ini.

Baca juga: Lowongan Kerja di PT Mandiri Tunas Finance, Dibuka Program Management Trainee, Ini Persyaratannya

Baca juga: Selain Ridwan Kamil, Besok Bupati Bogor Ade Yasin Juga Akan Dipanggil ke Polda Jabar

Pertama, kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan kurikulum vokasional industri dan teknologi maritim.

"Kedua, ada transfer of knowledge (pertukaran pengetahuan) di bidang maritim, sains, dan teknologi. Ketiga, kami berharap Anda bisa membantu kami meningkatkan kapasitas mengajar SMK terkait kemaritiman," ucap Kang Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (18/11).

Kang Emil menambahkan, kerja sama di bidang vokasi kemaritiman bersama City of Glasgow College juga dilakukan untuk menyokong kesiapan terhadap Rebana Metropolitan, kawasan masa depan ekonomi di Jabar.

Nantinya, salah satu dari 13 kota baru di Rebana Metropolitan adalah Patimban Maritime City, yang juga akan didukung oleh hadirnya Pelabuhan Patimban di kawasan tersebut. Kang Emil pun berjanji akan mencarikan lokasi terbaik bagi City of Glasgow College di Patimban City.

"Kita akan mereplikasi sistem vokasional kemaritiman di City of Glasgow College pada SMK maritim yang akan dibangun di Patimban City. City of Patimban ini dalam proses perencanaan, akan menjadi rumah bagi satu juta orang dengan konsep live, work, and play. Selain pelabuhan, ada green zone, housing zone, dan lainnya," katanya.

Adapun dipilihnya City of Glasgow College sebagai mitra tidak lepas dari predikatnya sebagai salah satu sekolah vokasi terbaik dunia, terutama dalam bidang pendidikan kemaritiman.