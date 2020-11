Viral Video Warga Ancam Kepala Desa se-Indramayu: Selain Kuwu Dadap, akan Saya Habisi

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Sebuah video berisikan nada ancaman dari salah seorang warga kepada para kepala desa atau kuwu se-Kabupaten Indramayu viral di media sosial.

Ancaman tersebut dilontarkan warga tersebut saat melakukan aksi unjuk rasa soal transparansi penggunaan dana desa di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu pada Kamis (12/11/2020) kemarin.

Dalam video berdurasi 25 menit 34 detik yang diunggah chanel youtube All In One Indramayu itu, awalnya hanya mempertontonkan aksi unjuk rasa warga yang meminta agar Kuwu Dadap mundur dari jabatannya.

Namun, karena adanya keterlibatan kuwu dari desa lain, salah seorang warga dalam video itu lalu melontarkan nada ancaman.

Pria itu juga menantang perang bilamana para kuwu dari desa lain di Kabupaten Indramayu tetap ikut campur soal masalah yang ada di desanya tersebut.

"Setiap kuwu yang di luar Dadap jangan ikut campur, apalagi sekarang mendatangkan kuwu-kuwu. Saya sebagai masyarakat mengecam kalau saja seluruh kuwu yang ada di sini selain Kuwu Dadap akan saya habisi, akan saya usir siapapun, apapun alasannya, kalaupun perang, saya perang," ujar dia dalam rekaman video.

Adanya ancaman itu pun memicu reaksi dari Asosiasi Kuwu Seluruh Indramayu (AKSI), mereka melaporkan tindakan tersebut ke Polres Indramayu.

"Kami hanya memberi saran, sebagai sesama kuwu, agar tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang melawan hukum," ujar Ketua Umum AKSI, Tarkani kepada Tribuncirebon.com seusai membuat laporan di Mapolres Indramayu, Selasa (17/11/2020).

Tarkani menilai, perbuatan yang dilakukan warga itu serius dan terlalu provokatif.