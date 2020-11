Masuk Musim Tanam, Petani di Kota Sukabumi Justru Kesulitan Mendapatkan Pupuk

Laporan Kontributor Kota Sukabumi, Fauzi Noviandi.

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Memasuki musim tanam sejumlah petani di Kecamatan Warungdoyong Kota Sukabumi kesulitan mendapatkan pupuk. Diduga kelangkaan pupuk itu sudah terjadi sejak empat bulan terkahir.

Sugandi (50) seorang petani asal Kecamatan Warungdoyong, mengungkapkan, menjelang musim tanam sejumlah pupuk yang biasanya digunakan untuk membantu pertubuhan tanaman saat ini sulit ditemukan.

"Pupuk yang sulit ditemukan di temukan disejumlah pasar, yaitu pupuk jenis Phonska, dan TSP," katanya saat diwawancarain di Jalan Lingkarselatan, Kelurahan Warungdoyong, Kecamatan Warungdoyong, Selasa (17/11/2020).

Baca juga: Goyangan Gisel dikomentari dan ditertawakan, Gisella Anastasia Justru Buat Pengakuan Ini

Kelangkaan dua jenis pupuk tersebut, lanjut dia, sudah terjadi sekitar empat bulan yang lalu. Akibatnya Sugandi dan sejumlah petani lainnya menggantinya dengan pupuk jenis lain.

"Walaupun ada pupuk jenis Phonska dan TSP itu sangat mahal. Untuk mentansipasinya saya mengunakan pupuk jenis lain dengan mengunakan pupuk jenis Urea, karena pupuk tersebut saat ini masih banyak ditemukan," ucapnya.

Menurutnya, saat ini harga pupuk jenis Phonska dan TSP mencapai Rp 8 ribu per kilogram sedangkan Urea sebesar Rp 7 ribu per kilogram. Padahal sebelumnya harga sejumlah pupuk tersebut berada diangka Rp 3 ribu per kilogram.

"Karena saat ini memasuki musim tanam pupuk meruapakan salah satuh bahan yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu saya terpaksa membelinya meskipun harga pupuk mahal," ucapnya.

Dia berharap, pemerintah atau dinas dan instasi terkait untuk segera melakuka sejumlah upaya agar keterdsedian pupuk dapat kembali keangka normal dan mudah didapatkan.

Baca juga: Jawaban Gisel Setelah Diperiksa Soal Video Mirip Dirinya, Kemunculan Gisella Anastasia Bikin Heboh