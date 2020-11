Lewat Single Terbarunya Bertajuk ‘bye', Sheryl Sheinafia Ceritakan Perjalanannya Mencari Jati Diri

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - ‘bye’ merupakan single terbaru dari penyanyi cantik bertalemta, Sheryl Sheinafia.

Single tersebut telah rilis sejak 13 November 2020.

Single lagu bye menceritakan tentang perjalanan dalam mencari jati diri dan keluar dari zona nyamannya.

Lewat lagu ini, Sheryl ingin membawa para pendengarnya mengikuti petualangan serunya, serta melibatkan cara ia tumbuh menjadi mandiri.

Seperti judulnya, Sheryl mengucapkan selamat tinggal kepada cengkraman ketidaknyamanan dan bekas luka masa lalu.

Sheryl menuturkan, bahwa tidak hanya satu single saja yang akan dirilis olehnya, namun masih ada 3 single lainnya.

“Jadi ini seperti journey dari hidup aku yang ingin aku bagikan ke para fans dan pendengar lagu-lagu aku, sebelum album ketiga yang berjudul ‘Jennovine’ rilis pada 4 Desember nanti," ujar Sheryl dari rilis Musica Studio yang diterima Tribun Jabar, Jumat (13/11/2020).

Album ketiga Sheryl merupakan album yang bisa dibilang spesial karena berkolaborasi sebagai produser dengan 3 produser lainnya.

Akan ada banyak cerita yang belum pernah dibagikan Sheryl sebelumnya, yang dirangkum dalam video behind the scene pengerjaan album ini.

Lagu ‘bye’ dari Sheryl Sheinafia dirilis di seluruh platform musik digital.

Di antaranya Apple Music, Spotify, Joox, Langit Musik, Noice dan Resso.

Untuk official video lyric dapat disaksikan di platform Vidio dan YouTube ‘Musica Studios’.

So, are you ready for the journey?

