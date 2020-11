Hotel Bintang 3 dan 5 Serta Fasilitas MICE Akan Dibangun di Bandara Kertajati

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat, yakni PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar (Perseroda), PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Perseroda), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten (BJB), menandatangani kerja sama pembangunan hotel bintang tiga, bintang lima, dan fasilitas MICE di kawasan Bandar Udara Internasional Kertajati di Majalengka.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan dalam event West Java Investment Summit 2020 yang digelar di Hotel Savoy Homann Bidakara, Senin (16/11/2020).

Penandatanganan kerja sama ini disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, serta para undangan yang hadir di lokasi dan lewat aplikasi Zoom.

Dalam penandatanganan kerja sama ini, Jaswita Jabar, BIJB, dan BJB berkomitmen untuk membangun sarana pendukung bandara yaitu hotel bintang tiga, dengan nilai investasi sebesar Rp 661,9 miliar.

Menurut Direktur Utama PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) Jabar, Deni Nurdyana Hadimin, penandatanganan kerja sama ini merupakan satu di antara komitmen Jaswita Jabar untuk turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, khususnya yang terkait dengan industri kepariwisataan di Jawa Barat.

Baca juga: Posisinya di Indonesian Idol Digantikan Boy William, Daniel Mananta: Boy Lebih Relevan

“Pembangunan hotel bintang tiga di kawasan Bandar Udara Internasional Jawa Barat sudah menjadi komitmen Jaswita Jabar sejak lama, dan penandatanganan kerja samanya dengan BIJB, juga sejalan dengan tema dan semangat yang ingin dibangun oleh event West Java Investment Summit 2020 yaitu, Invest in West Java for better future, life, work and play,” kata Deni melalui ponsel, Selasa (17/11/2020).

Dalam kerja sama ini, disepakati BIJB akan menyediakan peruntukan lahan bagi hotel bintang tiga, bintang lima, dan fasilitas MICE yang akan dibangun. Sementara Jaswita Jabar menjadi pelaksana pembangunan dengan dukungan pembiayaan dari Bank Jabar Banten (BJB) serta investor swasta.

West Java Investment Summit (WJIS) 2020 merupakan agenda Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar dan pada tahun ini merupakan penyelenggaraan yang kedua.

Baca juga: Namanya Disebut dalam BAP, Artis GA Dipanggil Polisi Menjadi Saksi, Dijadwalkan Hari Ini

Pada hari pertama WJIS 2020, sebanyak lima memorandum of understanding (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS) antara pihak yang melaksanakan siap diteken dengan nilai investasi sekitar Rp 4,10 triliun atau sekitar 293 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Selain Jaswita Jabar dan BIJB, perusahaan lain yang terlibat dalam acara ini, di antaranya adalah PT Jasa Sarana dan Aspen and Docta Proprietary Limited, PT Gobel Internasional, PT Sarana Multi Infrastruktur, juga PT Indonesia Infrastructure Finance. (*)