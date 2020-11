Namanya Melejit Setelah Menjadi Suami Amanda Manopo di Ikatan Cinta, Ini Profil Arya Saloka

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Di dunia akting, nama Arya Saloka sebenarnya bukanlah pendatang baru.

Namun, nama Arya Saloka melejit setelah beradu peran dengan pacar Billy Syahputra, Amanda Manopo.

Amanda Manopo beradu peran dengan Arya Saloka dalam sinetron Ikatan Cinta yang tayang di RCTI.

Bercerita tentang sosok Al yang penyayang namun salah paham dengan masa lalu Andin.

Sementara Andin merupakan seorang wanita cantik yang bekerja sebagai seorang dosen.

Andin berpacaran dengan Nino (Evan Sanders) yang merupakan seorang pengusaha muda dan tampan.

Namun konflik rumit menimpa kehidupan Andin saat sudah merencakan pernikahan dengan Nino.

Adik Andin bernama Elsa yang ternyata mantan dari Nino tak terima atas kebahagiaan sang kakak.

Selain berperan sebagai Aldebaran, Arya juga ikut ambil bagian dalam film spin off NKCTHI, Story of Kale: When Someone's In Love (2020).

Dalam film Story of Kale: When Someone's In Love, Arya beradu akting dengan Aurelie Moremans dan Ardhito Pramono.

