Investasi Darah Jadi Kunci Dorong Pemulihan Ekonomi ditengah Pandemi Covid-19,

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dalam upaya mengoptimalkan momentum percepatan pemulihan ekonomi Jawa Barat melalui kegiatan investasi, Bank Indonesia Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat terus bersinergi dan berkoordinasi dalam menyusun strategi guna meningkatkan kegiatan investasi di Jawa Barat.

Sebagai provinsi dengan berbagai potensi yang dimiliki, sudah sejak 2015, Jawa Barat telah menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jawa Barat merupakan salah satu dari tiga provinsi paling kompetitif di Indonesia pada tahun 2020, dengan setidaknya 3 faktor pendorong tingkat daya saingnya yaitu daya tarik investasi asing langsung (FDI), ketersediaan infrastruktur fisik, serta ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah.

Dalam 3 tahun terakhir, secara rata-rata perkonomian Jawa Barat tumbuh sebesar 5,4%, lebih kuat dari kinerja ekonomi Indonesia yang berkisar 5,1%.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat didukung oleh sektor industri pengolahan di sisi produksi, dan konsumsi rumah tangga di sisi pengeluaran.

Selain itu, investasi memegang peranan penting dalam perekonomian Jawa Barat.

Di dalam momentum pemulihan ekonomi saat ini, perlu disusun strategi yang terencana dan menyeluruh untuk terus mendorong investasi sebagai pendorong pemulihan ekonomi tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga perekonomian Indonesia.

Sejalan dengan upaya tersebut, pada Senin (16/11), Bank Indonesia Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat kembali menggelar event West Java Investment Summit (WJIS) 2020.

Gelaran WJIS 2020 secara resmi dibuka dengan penyampaian keynote speech oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

Dengan mengusung tema Invest in West Java for Better Future: Life, Work, and Play", WJIS 2020 diikuti oleh lebih dari 500 investor, 13 project owners, dan strategic partners.