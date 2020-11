The Jayakarta Suites Bandung Gelar Pameran Foto “ Beyond Pandemic ”

TRIBUNJABAR.ID, - The Jayakarta Suites Bandung menggelar pameran foto yang mengangkat tema “ Beyond Pandemic ” yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 06 November 2020 – 30 November 2020, yang bertempat di Re-Art Space The Jayakarta Suites Bandung. Pameran photo ini adalah hasil dari berbagai koleksi photo para photographer, pecinta photo dan sebagainya merupakan karya anak negeri yang melihat serta merasakan langsung Pandemic Covid19 di Indonesia. Hasil jepretan kamera yang nyata dari berbagai peristiwa, momen, keseharian dari masyarakat. Selain pameran foto, hotel membuat kegiatan photo contest dan charity yang merupakan serangkaian kegiatan dari pameran tersebut.

(istimewa)

Kegiatan pameran foto dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian The Jayakarta Suites Bandung kepada masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Dalam situasi sulit seperti ini, The Jayakarta Suites Bandung ingin memberikan motivasi kepada masyarakat untuk tetap berkarya dan semakin kreatif dalam menghadapi situasi Pandemic Covid19. Kegiatan ini pun, akan memberikan bukti secara objektif situasi dan kondisi Kota Bandung saat pandemi.

(istimewa)

Foto yang akan dipamerkan pada pameran merupakan hasil karya para peserta photo contest. Para peserta mengirimkan foto yang telah dicetak kepada pihak The Jayakarta Suites Bandung, lalu foto terpilih akan dipamerkan. The Jayakarta Suite Bandung akan memberikan apresiasi berupa uang tunai dan Voucher menginap untuk lima foto terbaik. Pada akhir acara, foto-foto yang dipamerkan akan dilelang. Uang yang dihasilkan dari lelang tersebut akan disumbangkan seluruhnya kepada panti asuhan dan masyarakat yang terkena dampak pandemi. Kegiatan lelang akan dilaksanakan pada tanggal 29November 2020 di Grand Ballroom The Jayakarta Suites Bandung.

Dengan serangkaian kegiatan ini, The Jayakarta Suites Bandung berkesempatan untuk memberikan keceriaandan kebahagiaan bagi masyarakat yang berpartisipasi. Dengan pengharapan bahwa semua orang tetap berkarya, tanpa berputus asa dan mudah menyerah. Carilah kesempatan dari setiap kesulitan yang ada.