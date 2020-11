Ideafest 2020, Pentingnya Menyiapkan Anggaran Tak Terduga

Laporan Wartawan Tribun Jabar Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Menyiapkan anggaran tak terduga atau dana cadangan ternyata memberikan fungsi yang sangat penting, terutama di masa pandemi. Ketika bisnis dan penghasilan menurun, bahkan berhenti total, maka dana cadangan ini memiliki peran untuk bertahan hingga kondisi pasti.

Hal ini terungkap dalam Idea Talks yang digelar secara virtual di Channel Newton dalam penyelenggaraan Ideafest 2020 Restart, Sabtu (14/11/2020).

Dalam sesi bertema Learning From Pandemic: Preparing Financial Readiness During Pandemic, hadir Wahyudi Darmawan (Executive VP of Mass Funding Division Bank BRI) dan Cath Halim (Entrepreneur Co-Founder KISAKU) untuk memberikan berbagai pengalam dan tips terkait pentingnya memiliki dana cadangan. Sesi dipandu moderator Astrid Enriscka.

Dalam penuturannya, Cath Halim menyebutkan bahwa ketika pandemi datang di awal-awal, banyak orang yang mulai panik karena banyak pembatasan diberlakukan di berbagai bidang. Menurut dia, banyak orang berada dalam ketidakpastian terkait berapa lama pandemi akan melanda negeri, kemudian terkait pekerjaan, dan lain sebagainya.

"Termasuk dalam bidang bisnis tentunya, karena sepi peminat dan menurunnya penjualan," ujar Cath.

Menurut Cath, meski ia berada dalam ruang lingkup bisnis yang bisa dibilang "dibutuhkan" kapanpun baik di kantor maupun di rumah, yaitu di bidang minuman kopi, namun ia tetap harus mempersiapkan rencana anggaran yang benar-benar matang.

Secara kebetulan, ia selalu menyiapkan dana cadangan agar bisa tetap mempertahankan bisnisnya meski mengalami penurunan drastis di masa pandemi.

Dengan demikian, ia tetap bisa menjalankan bisnis dengan kondisi yang disesuaikan, menggaji pegawai hingga bisa tetap bertahan sampai batas waktu kondisi bisa membaik kembali seperti saat ini.

"Saya adalah orang yang lebih besar mengalokasikan dana cadangan dibanding investasi. Dana cadangan selalu saya sisihkan setiap bulan sekitar 40 persen dari pendapatan," katanya.