Stok Melimpah, Harga Cabai di Sukabumi Turun Tajam

Laporan Kontrobutor Kota Sukabumi, Fauzi Noviandi

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Harga beberapa jenis cabai merah seperti cabai TW dan cabai keriting, dan cabai lokal di beberapa pasar tradisional Kota Sukabumi mengalami penurunan sebesar Rp 6 ribu hingga Rp 10 ribu per kilogram.

Anjloknya harga beberapa jenis cabai tersebut karena stok yang melimpah.

Hendar (35) seorang pedagang sayuran di Pasar Stasiun Timur, Kota Sukabumi menjelaskan, saat ini sejumlah harga beberapa jenis cabai sedang mengalami penurunan.

"Untuk harga cabai TW saat ini berada diangka Rp 30 ribu sebelumnya seharga Rp 36 ribu per kilogram, dan cabai merah lokal semula mencapai Rp 60 ribu jadi 48 ribu per kilogram, sedangkan cabai kriting dari Rp 40 ribu menjadi Rp 30 ribu per kilogram," katanya, Jumat (13/11/2020).

Turunnya harga beberapa jenis cabai tersebut lanjut dia, baru terjadi yaitu selama dua hari terkahir, karena stok cabai yang melimpah dan daya beli masyarakat masih standar.

"Karena stoknya banyak dan berlimpah sedangkan daya beli masyarakat biasa, sehingga mempengaruhi harga beberapa jenis cabai yang dipasok dari Pasar Caringin Bandung itu," ucapnya.

Selain itu ia mengatakan, berbeda dengan beberapa harga komoditas sayuran lain.

Hingga saat sejumlah jenis sayuran seperti bawah merah dan bawang putih masih berjalan normal.

"Bawang merah saat ini masih seharga Rp 34 ribu per kilogram, dan bawang putih mencapai Rp 24 ribu per kilogramnya. Dan untuk pasokan pun saat ini masih berjalan normal," katanya.