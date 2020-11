Dua Tahun Lagi, Wagub Sebut Seluruh Desa dan Kelurahan di Jabar Punya Hafiz atau Penghafal Alquran

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan paling cepat dalam dua tahun ini, setiap desa atau kelurahan di Jabar akan memiliki minimal satu hafiz atau penghafal Alquran lewat program Satu Desa Satu Hafidz (Sadesha).

Pada 2019, Sadesha kerja sama Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dan Pimpinan Wilayah Jam'Iyyatul Qurra' Wal Huffazh Nahdlatul Ulama (PW JQH NU) Jabar ini sudah mencetak 1.500 hafiz.

Program Sadesha sendiri terbagi menjadi dua, yakni beasiswa bagi penghafal Alquran dan pemberdayaan para hafiz sebagai pengajar Alquran di desa-desa untuk mencetak penghafal-penghafal Alquran baru.

Kang Uu menambahkan, Sadesha tahap II yang diluncurkan pada 21 Oktober 2020 diikuti 4.500 peserta.

Ia berujar, jumlah tersebut masih akan ditambah dalam dua tahun ke depan sehingga dengan jumlah 5.312 desa dan 645 kelurahan di Jabar, program Sadesha bisa memenuhi kebutuhan minimal satu hafiz di satu desa/kelurahan.

"Ini mudah-mudahan minimal dua tahun lagi kita bisa memenuhi satu desa atau satu kelurahan satu hafiz. Dan setelah itu para hafiz menyalurkan lagi ilmunya kepada masyarakat yang ada di desa dan kelurahan masing-masing," kata Kang Uu melalui ponsel, Jumat (13/11/2020).

Kang Uu mengatakan, program Sadesha ini merupakan salah satu janji Pemda Provinsi Jabar dalam mewujudkan visi Jabar Juara Lahir dan Batin.

Selain Sadesha, ada pula program Magrib Mengaji, Subuh Berjamaah, Zakat Digital, One Pesantren One Product (OPOP), English for Ulama, serta Dakwah Digital.

Tujuannya, kata Kang Uu, adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat yang berimbas kepada Jabar bernuansa religius.

"Insya Allah kalau keimanan dan ketakwaan masyarakat kuat, ketaatan terhadap pemerintah juga hebat, yang berarti Jabar akan tetap nuansanya religius," ujar Kang Uu.

Adapun pembinaan keagamaan di tiap daerah melalui beasiswa para calon hafiz 30 juz dan pemberdayaan para hafiz 30 juz akan menjadi inti dalam pembentukan karakter masyarakat yang saleh, berpikir ke depan, dan mampu bergerak mengembangkan dakwah Islamiyyah yang persuasif.

