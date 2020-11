Giliran BLACKPINK Tampil di Waktu Indonesia Belanja TV Show Tokopedia, Catat Tanggal Penampilannya

TRIBUNJABAR.ID - Setelah sukses menampilkan BTS, TWICE, Secret Number hingga NCT, giliran BLACKPINK yang akan tampil.

Yup, di bulan November ini giliran BLACKPINK yang menjadi bintang tamu spesial di Waktu Indonesia Belanja TV Show Tokopedia.

Kali ini, Tokopedia bahkan jauh-jauh hari menkonfirmasi akan menghadirkan BLACKPINK di WIB TV Show.

Hal ini diumumkan lewat Instagram resmi Tokopedia (11/11/2020).

“How you like that?! BLACKPINK IN TOKOPEDIA! Siap-siap nonton @BLACKPINKofficial di #TokopediaWIB”

“TV Show tanggal 25 November! Gimana BLINK sudah siap???,” tulis Tokopedia.

Mendengar kabar ini, Blink sebutan fans BLACKPINK langsung heboh hingga membanjiri komentar di postingan Tokopedia tersebut.

Bahkan sejak diunggah hastag #TokopediaxBLACKPINK trending di Twitter.

Antusiasnya Blink menantikan idolanya tampil di layar kaca sangat tinggi.